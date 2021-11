Sans Mbappé, le 11 le plus cher du moment selon KPMG

A 144 millions d’euros, Erling Haaland est le joueur à la plus forte valorisation sur le marché des transferts.

Voilà donc à quoi ressemble le collectif le plus cher du moment, à l’estimation de chacun, sur le marché des transferts. C’est celui que dresse, le spécialiste du conseil et de l’audit marketing international, KPMG. Il vaut 1 155 millions d’euros soit un joueur, en moyenne valorisé à 105 millions d’euros, sur ce marché des transferts. Exactement ce qui est donné pour l’ailier de Liverpool, Mohamed Salah.

Mbappé est en fin de contrat, sa valorisation est donc plus faible

Ce onze le plus cher du football, en cet automne 2021, n’inclut par Kylian Mbappé. L’homme du récent quadruplé avec l’équipe de France et pourtant en forme, et à ce niveau clairement, l’un sinon le joueur le plus bankable du monde. Enfin, ça, dans une situation autre que la sienne, actuellement. Car en effet, le joueur arrive à la fin de son contrat, avec le Paris Saint-Germain. Dans très exactement quarante-cinq jours, il ne vaudra « plus rien », dans le sens où il sera libre, de négocier ailleurs sont futur. Et le club qui le voudra, n’aura pas d’indemnité, à payer pour le recruter.

🔥See our dream team, based on our latest player valuation update.

🔎Who do you think would improve the team despite having a lower market value? pic.twitter.com/WyTJzbW9kx — KPMG Football Benchmark (@Football_BM) November 15, 2021

Neymar seul joueur du PSG dans le 11 le plus cher sur ce mercato

Pas de Kylian Mbappé donc, ni de gardien parisien, que ce soit Keylor Navas, ou le plus jeune et peut-être plus cher, Gianluigi Donnarumma, qui a porté l’Italie sur le toit de l’Europe cet été. Plutôt que eux, KPMG glisse Oblak, le porter de l’Atlético Madrid donné à 77 millions d’euros. Il se trouve quand même un joueur du PSG, en la personne du Brésilien Neymar, sur son aile gauche.