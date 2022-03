PSG: TV, sponsors, billetterie, détails d’une saison 2021 à 556M€ de revenus

Le PSG a augmenté de 3% son chiffre d’affaire, entre 2020 et la saison dernière.

Dites 3. Comme 3% qui correspondent à l’augmentation des revenus, enregistrée par le Paris Saint-Germain, la saison 2020-2021 dernière. 3% pour un chiffre d’affaire porté à 556,2 millions d’euros, à l’addition des recettes de l’opérationnel : droits audiovisuels, sponsoring et billetterie. C’est près de 15 millions d’euros gagnés en plus, sur le bilan 2020 ; le premier de l’ère Covid.

La billetterie s’effondre mais le PSG performe sur le reste

Pour le PSG, 2020-2021 a était sensiblement de la même veine. A savoir que la saison dernière, la billetterie (match day, plus abonnements), à rapporté 17 millions d’euros. Tel que l’indique Deloitte dans son dernier rapport publié, cela pèse 3%, à peine, de l’intégralité des revenus générés. C’est 81% de moins qu’un an plus tôt, en 2020, et 85% inférieur à 2019 ; année record pour le club de la capitale, sur ce domaine précis.

Sixième au classement des clubs de football qui génèrent le plus d’argent

Le reste par contre, progresse d’une saison à l’autre. Ainsi les recettes de la télé se chiffrent à 202 M€ (+ 35%) et le produit des partenariats commerciaux, à 337 millions (+ 13%). En 2021, selon le Football Money League, le Paris Saint-Germain est le sixième club de football, dans le monde, a revendiquer le chiffre d’affaire (hors trading), le plus conséquent. C’est une place de gagnée sur le classement 2020, au bénéfice notamment sur Liverpool, qui en perd deux. Manchester City est le club champion de la catégorie, avec 644,9 millions d’euros enregistrés, au 30 juin dernier.