PSG : Un appel au boycott du maillot 2021-21 avant même sa sortie !

Les ultras du PSG ne veulent pas du futur maillot, avant même sa sortie officielle.

C’est un drôle d’accueil que réservent les ultras du Paris Saint-Germain, au prochain maillot domicile de la saison 2021-22, que produit Nike (ou pour cette saison, sa division Jordan), pour les hommes de Mauricio Pochettino. Alors même qu’il n’a pas encore été dévoilé, et sans aucune communication de la marque à son sujet, il est déjà dans le viseur du CUP, qui appelle à son boycott.

Le CUP affiche son mécontentement avant la sortie du maillot

« Nous sommes viscéralement attachés à nos couleurs historiques, au maillot domicile dit « Hechter » et au maillot extérieur blanc à bandes verticales rouges et bleues », écrit le groupe dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. « Manifestement, si nous avions été écoutés par la direction de notre club et par certains décideurs de l’équipementier la saison dernière, nous n’avons pas été assez entendus », est-il aussi indique plus haut.

L’histoire s’écrit en Bleu blanc rouge blanc bleu !

Respectez nos couleurs.

Respectez notre histoire. @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/fviTqkZ1R8 — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) May 11, 2021

Sans bande verticale sur le maillot 2022 de Jordan pour le PSG ?

En conséquence de quoi, le CUP demande à ses « membres, sympathisants et à l’ensemble du peuple parisien, de boycotter les maillots de la prochaine saison et plus généralement, de ne plus acheter aucun maillot qui ne respecte pas notre histoire ». Les visuels des leaks qui circulent, montrent un maillot signé Jordan, en bleu pour couleur principale et sans la bande rouge et blanche à la verticale, à l’avant.