PSG : Un sponsor délocalise le Parc des Princes chez un fan du PSG

L’appartement d’un fan du PSG, transformé en stade du Parc des Princes.

Drôle de surprise pour Guillaume, un supporter du PSG. Parce qu’il est associé au programme ALL, de fidélité du groupe Accor, il lui a été réservé un accueil inédit, comme tout fan de football en rêve. Le sponsor maillot du champion de France a voulu lui offrir une expérience en immersion, comme s’il était au Parc des Princes, pour voir le match face à l’AS Saint-Etienne (3-2).

ALL privatise l’apprt’ d’un fan pour le transformer en Parc des Princes

Sauf que Guillaume n’a pas été plus loin que chez lui. En a-t-il toutefois douté, en arrivant sur place, face aux transformations opérées pour l’occasion. Canapé du salon changé en « tribunes », sa chambre devenue le vestiaire du PSG et pour couronner le tout, Pedro Miguel Pauleta, attaquant iconique du club, est venu passer le moment à ses côtés. Et avec eux, Quentin Lechat, chef pâtissier du Royal Monceau pour la préparation du petit-déjeuner (le match se jouait exceptionnellement à 13h).

Totale surprise pour Guillaume, un supporter du PSG

Forcément l’émerveillement fut grand pour Guillaume. Tout avait été pensé pour lui, même Marco Verratti y est allé de son petit mot de remerciement en fin de séquence. Et que dire de la liesse finale, offerte sur le palier de la porte de l’appartement. Parce qu’on est tous privés, autant sûrement que frustrés, de ne pouvoir aller au stade voir du sport, ALL a transféré l’enceinte francilienne chez son fan. L’idée a été appréciée par sa « victime », le prouve sa réaction filmée et à voir ci-dessus.