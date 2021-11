PSG : Une pétition veut exclure Kimpembé de FIFA 22

Plus de 7 000 signataires réclament la suppression de Presnel Kimpembé du jeu FIFA 22.

Frustrés, ils sont. A l’instant pour nous d’écrire ces lignes, ils sont plus de 7 700 signataires. Tous désireux de voir le profil de Presnel Kimpembé exclu du jeu FIFA 22. Quelle mouche les a donc piqué pour qu’ils en veuillent ainsi au défenseur du PSG ? Une qui pique. Fort. Comme Kimpembé dans le jeu produit par EA Sports, « coupable » selon ses détracteurs, d’être plus fort que ne le laisse penser, sa note général de 83.

Le défenseur du PSG jugé trop fort pour sa note

« Depuis la sortie de FIFA 22, Kimpembe a gâché les week-ends de millions de personnes, en particulier dans le mode de jeu FUT Champions. En le retirant du jeu, on obtient un environnement positif pour tous ceux qui jouent », écrit l’auteur de la pétition publiée sur la plateforme, change.org. L’initiative a été lancée par un spécialiste du jeu, Danny Aarons, au commencement de cette semaine. Et beaucoup de ses followers et depuis plus encore, ont suivi le mouvement.

Remove Kimpembe from FIFA 22 – Sign the Petition! https://t.co/XuEC6PPPuE pic.twitter.com/LIR0I5yWPE — Danny (@DannyAaronsFUT) November 16, 2021

Malgré les signataires, Kimpembé ne devrait pas disparaître de FIFA 22

Ils lui reprochent surtout d’être trop rapide (81) ou puissant physiquement (86), pour la note générale qui lui est attribuée. Combien de manettes ont-elles été cassées par sa faute ? Nul ne le sait, mais cela devrait continuer, car il n’y a objectivement aucune raison à ce que EA Sports corrige son évaluation du joueur. Et encore moins, qu’elle le retire du jeu.