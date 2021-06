PSG : Wijnaldum et les voitures, il y a quoi dans le garage de la recrue Parisienne ?

Focus sur le garage automobile de Georgino Wijnaldum.

La première recrue de l’été parisien, est une surprise, car avant de s’engager avec le PSG, Georginio Wijnaldum était tout proche de rejoindre le Barça, avec lequel il discutait depuis l’hiver. Le milieu de terrain néerlandais a paraphé un contrat de trois ans, jusqu’en 2024. Il va quitter Liverpool et l’Angleterre, pour faire ses valises, à prendre en France.

Georginio Wijnaldum et les voitures. Sa préférée, une Mercedes AMG G63 ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 5

Son AMG G63 que Georginio Wijnaldum montre le plus

Quid alors de ses automobiles ? On le verra dans le temps, car Georginio Wijnaldum a quelques véhicules racés, et un auquel il tient tout particulièrement. C’est, à tout le moins, ce que l’on peut déduire de son activité 2.0, car le milieu batave partage souvent des images de lui et de son Mercedes AMG G63. Un gros 4×4 qui en impose sur la route, et dont plusieurs footballeurs sont friands.

La recrue du PSG aime les véhicules produits par Mercedes

Mercedes est, plus largement, un constructeur que le transfuge du Paris Saint-Germain semble apprécier. Il a, ou avait en effet, une autre version Classe G, modèle GL350, ainsi qu’une AMG GLE 43. La voitures la plus chère qui lui soit associée ne lui appartient pas, pour ce qui concerne la Rolls Royce Wraith que l’on voit sur l’un de ses clichés. Il a été pris alors que le joueur était en vacance, aux Etats-Unis. Il semble bien, par contre, qu’il soit le propriétaire d’un Urus, le SUV signé Lamborghini, pour autre voiture qui a la cote, auprès des joueurs.