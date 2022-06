Quand Haaland lorgne la maison à 3,5 M€ de Pogba

Erling Haaland va-t-il vivre chez Paul Pogba ?

L’un débarque à Manchester, l’autre s’apprête à en partir. Ce chassé-croisé explique l’information du jour, tout droit venue de nos voisins anglais, que Erling Haaland, recrue majeur du club de Manchester City, a des vues sur la maison à 3,5 millions d’euros, du milieu de terrain français, Paul Pogba, qui va quitter Manchester United prochainement, car il arrive au bout de son contrat de cinq ans.

Haaland arrive à Manchester quand Pogba s’en va

Les deux hommes ont en commun la même agence qui les représentent ; celle de Mino Raiola, l’Italien récemment décédé leur était proche. Il ne sera pas ici question que Pogba vende la maison, dont il est le propriétaire, à son plus jeune pair norvégien, mais que ce dernier la loue mensuellement au champion du monde en titre. Il serait question d’un loyer à près de 35 000 euros par mois.

Le Français futur propriétaire du prodige norvégien ?

Cela pour profiter de l’immense demeure, achetée par Pogba en 2017 (voir les images ci-dessus). Elle se situe dans la région du Cheshire, un coin prisé des footballeurs des deux clubs de la ville : United pour les rouges et City, les bleus. Sur un terrain de 1 450 m2, la maison s’étend sur 580 m2 de surface habitable. Il y a, à l’intérieur, une piscine, un sauna, une nécessaire salle de sport, des espaces dédiés au jeux et même un terrain miniature à l’intérieur, que l’intéressé a baptisé « PogArena ». La maison a cinq chambres, Halaand, selon une source que cite The Sun, serait pressé d’emménager.