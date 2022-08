Quand Pogba déménage sa flotte impressionnante de voitures à plus d’1 M€

Déménagement pas banal que celui des voitures de Paul Pogba!

L’Angleterre c’est fini pour Paul Pogba et sa famille qui repartent en Italie, à Turin, où le joueur va prendre de nouveaux quartiers. L’opération déménagement est en cours du côté de l’international français, tel que l’a repéré The Sun chez lui, alors que s’effectue le (périlleux) transport des voitures, à la propriété du joueur.

Un garage à 1 M€ que Pogba doit déménager

Les images sont assez impressionnantes quand l’on pense que la flotte des bolides, parmi lesquels on devine facilement la jaune Ferrari 812 Superfast, une Bentley Bentayga ou un van Mercedes Classe C. Sans compter la Rolls Royce Wraith, l’Audi RS6-R ABT et le Mercedes GLS 4×4. Au total, estime The Sun, la valorisation des véhicules personnels de Paul Pogba dépasse le million d’euros.

Après Manchester retour à Turin et le Juventus

Paul Pogba a quitté Manchester et sa belle et grande maison cet été, au terme de son contrat de cinq ans signé avec United. Il a choisi de revenir en Italie, à la Juventus Turin où il s’était révélé, avant de vivre une expérience anglaise, plus mitigée.