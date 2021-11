Quand Saint-Maximin offre une montre à 2 000€ à un fan choisi au hasard

Geste d’une classe rare du footballeur français, Allan Saint-Maximin. Ce week-end, alors qu’il recevait Brentford, en championnat, avec son club de Newcastle, il a choisi de faire le bonheur d’un fan des Magpies, en lui réservant une surprise, aussi insolite sur le fond, que clinquante sur la forme. Tel que l’heureux récipiendaire l’a partagé sur les réseaux sociaux, il a reçu d’Allan Saint-Maximin, une montre dans son coffret.

Et pas de n’importe quelle gamme, signée de l’horloger Tag Heuer, c’est un modèle Aquaracer Chronographe à quartz, qui se vend un peu plus de 2 000 euros. L’histoire, Michael Urwin l’a raconté à The Sun, venu l’interroger. L’homme de 55 ans, abonné depuis 30 ans à Newcastle, explique venir tôt au stade les jours précédents les matchs, pour voir les joueurs et prendre le pouls de l’ambiance. « Allan était assis dans sa voiture depuis un moment. Puis, il est soudainement venu et a dit : « C’est pour toi ». Je pensais qu’il montrait du doigt mon fils, mais il a ajouté : « Non, c’est pour toi », et il m’a donné la boîte. C’était complètement aléatoire et à l’improviste ».

I’ve been coming to st James park for nearly 30 years and never been as happy as I am today thanks to this generous man @asaintmaximin walks over and gives me this watch! Absolutly dumbfounded lost for words!! ❤️❤️ maxi is a true geordie good luck today my friend for life 👍 pic.twitter.com/YaFQTpsrRQ

— Michael Urwin (@michaelurwin14) November 20, 2021