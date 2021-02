OM, PSG, ASSE, OL… Quelle est la dotation de la Coupe de France ?

A circonstances inédites, format inédit. La Coupe de France 2021 de football s’adapte à la crise sanitaire, ces 9, 10 et 11 févriers se disputent les 32es de finale qui, comme à l’habitude, marquent l’entrée en lice des clubs de la Ligue 1. Plus que jamais nécessaire pour les formations en lice, elle a de l’intérêt financier autant que sportif, pour les clubs tous durement touchés, par les événements.

OM, PSG, ASSE, OL… La Ligue 1 fait son entrée dans la compétition

Jusqu’ici, la Fédération française de football (FFF), organisatrice de l’épreuve a maintenu ses primes jusqu’au huitième tour. A ce stade, c’est encore incertain, mais 30 000 euros devraient revenir aux formations de la Ligue 1. Et 15 000 euros de plus à celle de la Ligue 2, qui comptent un tour supplémentaire, dans la course au trophée final. Succès qui devrait rapporter à l’équipe lauréate, jusqu’à 2,065 millions d’euros, si elle de l’élite et 15 000 euros de plus, pour une Ligue 2.

Les diffuseurs voudraient une ristourne de la FFF

Cela, dépendant toutefois de la dotation proposée par la FFF. Qui elle même dépend des droits de l’audiovisuel obtenus, sachant qu’en cette période, les diffuseurs France Télé et Eurosport ont demandé selon L’Equipe, un rabais au motif que le format initialement prévu a été modifié.

Les primes de la Coupe de France de football *

7e tour = 7 500 €

8e tour = 15 000 €

32e de finale = 30 000 €

16e de finale = 50 000 €

8e de finale = 70 000 €

1/4 de finale = 112 500 €

1/2 finale = 280 000 €

Finale = 950 000 €

Vainqueur = 1 500 000

* Sous réserve de leur maintien à ce montant, par la FFF