Rc Lens et Puma dévoilent le maillot extérieur 2022-2023 des Nordistes

Vert et noir, le nouveau maillot away du RC Lens, saison 2022-2023.

Les couleurs restent, le design également. Le nouveau maillot extérieur 2022-2023 produit par Puma, pour les joueurs du RC Lens, ne devrait pas de trop, bousculer les habitudes. Parce que, d’une saison à l’autre, les codes sont demeurés les mêmes. Déjà les couleurs, alors que le Racing est « Sang et Or », à l’extérieur, vert et noir sont dominants.

Même couleurs et design que la saison dernière pour le RC Lens

Côté esthétique, les bandes en verticales ont été conservées, sur cette nouvelle pièce. Elles sont toutefois plus épaisses sur cette nouvelle version, que la précédente. Le col de ce maillot est rond, cerclé de noir, comme le bout des manches. Du blanc complète la tunique, pour marquer les logos des partenaires ; le félin de Puma, l’équipementier, ou celui du groupe Auchan, en commanditaire principal.

Les deux maillots des Nordistes ont été révélés

Le RC Lens et son sponsor allemand, dévoile ce nouveau maillot extérieur 2022-2023 pour la Ligue 1, vingt jours tout pile, après la révélation, du principal, à domicile. Retrouvez tous les maillots de la Ligue 1 déjà sortis, en images dans la galerie ci-dessus.