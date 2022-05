RC Strasbourg : Combien vaut désormais Matz Sels sur le mercato ?

Matz Sels est l’un des acteurs de la bonne saison du RCSA, en Ligue 1.

Matz Sels est revenu de loin. Peu avant le début de saison 2020-2021, le gardien du RCSA a été victime d’une rupture du tendon d’Achille, lors d’un entraînement. Cela aurait pu mettre fin à sa carrière, mais avec persévérance, il est revenu sur les terrains, près de 10 mois après sa blessure. Formé à Lierse SK, club belge, le portier est passé par la Gantoise, Newcastle et Anderlecht, avant de poser ses bagages en Alsace, en juillet 2018, contre un chèque de 4 millions d’euros. Au total, ses services ont coûté 11,41 millions d’euros d’indemnité, dont 6,6 dépensés par les Magpies, lors de l’été 2016. Depuis son arrivée en France, le joueur a vu sa cote grimper sur le marché des transferts.

Le joueur est lié au RCSA pour encore deux saisons

Son premier exercice avec Strasbourg est une réussite. 37 matchs disputés et une bonne 11e place, Matz Sels n’a pas perdu de temps pour s’adapter à la Ligue 1. Un peu plus d’un an après son arrivée, il est évalué à 8 M€ par Transfermarkt, soit une valorisation multipliée par 2. 2019-2020 part sur les mêmes bases, mais est coupé court par la Covid. La saison suivante est quasi-blanche due à sa grave blessure. En 2022, le joueur de 30 ans est estimé à 6,5 M€. Une valeur supérieure à celle de l’Observatoire du football (CIES), qui oscille entre 2 et 4 M€. Il est sous contrat avec le Racing jusqu’en juin 2024.

Un avenir loin de Strasbourg pour Matz Sels ?

Cette saison, le portier a de nouveau endossé le statut de titulaire indiscutable. Cela se révèle être une stratégie payante, tant l’équipe performe en championnat. Le RCSA a l’occasion d’accrocher les places européennes. Il s’agirait d’une première depuis la Coupe de l’UEFA, lors de la saison 2005-2006. Malgré cette opportunité, pas sûr que le numéro 1 reste cet été. En avril dernier, il avait déclaré être bien en Alsace, mais qu’un départ pourrait lui permettre de monter dans la hiérarchie des gardiens, en équipe nationale. L’espoir d’une participation à la Coupe du Monde, peut-être sa dernière chance, est à prendre en compte. D’après certains médias belges, le LOSC l’avait sondé pour remplacer Mike Maignan, parti à l’AC Milan, durant le mercato estival dernier.