RC Strasbourg: Combien vaut le 11 type de la saison 2022-2023 sur le mercato ?

Le collectif 2022-2023 du RC Strasbourg vaut près de 65 M€ sur le mercato.

Passé tout près de l’Europe avec sa belle 6ème place l’année dernière, le RC Strasbourg aborde la saison 2022-2023 avec un onze type qui n’a que très peu évolué, au commencement imminent du championnat. À un mois de la fin du mercato, l’entraîneur Julien Stéphan espère conserver ses joueurs les plus courtisés, comme Ajorque (sous contrat jusqu’en 2024) ou Djiku (2023).

65 M€ la valorisation de ce collectif sur le mercato

Ce collectif du RC Strasbourg est celui que donne le journal L’Équipe, au commencement de cette saison. En additionnant les valeurs des onze joueurs, l’effectif strasbourgeois approche les 65 M€, soit environ 6 millions d’euros par tête. Le défenseur Colin Dagba, prêté par le PSG sans option d’achat, est l’un des deux renfort présent dans ce onze type. Sa valorisation sur ce mercato est proche de celle moyenne de son équipe, tout comme Nyamsi (sous contrat jusqu’en 2025) ainsi que les milieux Bellegarde et Thomasson (liés jusqu’en 2024). Prêté par l’OM la saison passée, le défenseur Lucas Perrin a été définitivement acheté et a signé pour trois ans dans l’est. Ce 11 type pourrait néanmoins grimper à 73 M€ de valeur totale, en remplaçant Gameiro, en fin de contrat dans un an, par Habib Diallo, estimé à 10 millions d’euros.

Le buteur Ajorque, plus grosse valeur marchande de ce onze

L’avant-centre du Racing Ludovic Ajorque est le joueur le mieux coté de l’effectif, sur le marché. Auteur de 12 buts en 36 matches de Ligue 1 la saison passée, le natif de la Réunion pourrait bien quitter l’Alsace avant la fin du mercato. Le cas échéant, le Sénégalais Diallo, également prolifique lors du dernier exercice (11 buts en 31 matches de L1), viendrait compléter la ligne d’attaque. Dans le couloir gauche, le capitaine Dimitri Liénard (34 ans) sera en concurrence avec Thomas Delaine, arrivé libre du FC Metz pour trois ans.

Le onze type du RC Strasbourg saison 2022-2023 et sa valeur sur le marché