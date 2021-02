Real Madrid : 300 000€ claqués pour contrarier le Barça… sur les réseaux sociaux

Le terrain pour principale explication sportive, mais la rivalité entre le Real et le Barça se joue aussi ailleurs et elle n’est pas moins vive.

En 2017, le Real Madrid aurait dépensé 300 000 €, pour dépasser le FC Barcelone sur les réseaux sociaux. À cette époque, le club madrilène avait 96,217 millions de suiveurs sur sa page Facebook, contre 98,029 pour le Barça. Il voulait devenir le premier de l’histoire à dépasser les 100 millions d’abonnés. C’est une information relayée par Le Soir, tirée des Football Leaks, à l’origine de plusieurs fuites de documents confidentiels, comme des contrats de footballeurs, ou encore les modalités de certaines transactions sur le mercato.

Désormais, le Real Madrid est devant le Barça

Entre temps, le Real Madrid a dépassé le FC Barcelone en terme de fans sur Facebook. Les Merengue sont suivis par 110,990 millions de personnes, alors que l’équipe de Lionel Messi compte 103 millions de suiveurs. Le club entraîné par Zinédine Zidane a remporté deux Ligue des champions à partir de 2017, de quoi booster son nombre de fans sur la période. Alors que les blaugrana, n’ont plus remporté le trophée depuis 2015.

Le Real Madrid, club le plus suivi sur les réseaux sociaux

Le Real Madrid est le club qui compte le plus de followers, dans le monde, sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, Instagram et Facebook, le club de la maison blanche a 248 millions de followers cumulés. Il devance le Barça (242 M) et Manchester United, à 140 M. La puissance d’un club de football, passe aussi par la popularité sur les réseaux sociaux, qui sont omniprésents dans la vie des footballeurs.