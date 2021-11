Real Madrid : 400M€ d’argent frais à venir grâce à Bernabeu

Après sa rénovation, le but sera de maximiser les événements au stade Santiago-Bernabeu, de telle sorte qu’il soit en service toute l’année.

Alors qu’en coulisses tous les acteurs s’activent autour du cas de Kylian Mbappé, le Real Madrid est en passe de trouver une solution au transfert du champion du monde français, pour répondre à ses exigences, tant individuelles que collectives, pour les joueurs qui évolueront autour de lui. Le club merengue négocie en effet, la gestion des droits d’exploitation de son stade Santiago-Bernabeu.

Le Real Madrid cherche à céder les droits de Bernabeu

Celui que le club merengue a entrepris de rénover, tel que nous l’avons montré, à Sportune. Selon les médias d’Espagne, El Confidencial particulièrement, le Real discuterait avec Legends, une entreprise avec laquelle il collabore déjà, pour la gestion des droits de merchandising, retails, hospitalités… depuis le commencement de l’été 2020. Mais la relation est plus ancienne, les premiers échanges se seraient noués en 2018. Et cette fois, c’est pour l’exploitation du stade de la Maison Blanche qu’ils portent.

Deux franchises sportives derrière Legends Hospitality

Il serait question d’un partenariat à hauteur de 400 millions d’euros. Le Real Madrid souhaite que son écrin sportif soit en fonction 365 jours par an et non les seuls jours des matchs, du club. Crée en 2008, conjointement par deux franchises sportives, les NY Yankees (MLB) et Dallas Cowboys (NFL), Legends Hospitality collabore entre autres, avec Liverpool, les Spurs de San Antonio ou le tournoi de tennis de Wimbledon.