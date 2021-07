Real Madrid : 6 M€ pour les audios de Florentino

Des enregistrements d’échanges privés plongent Florentino Perez dans l’embarras.

Florentino Perez est dans la tourmente. Depuis hier, mardi, des enregistrement audio de discussions privés circulent, dans lesquels le président du Real Madrid s’en prend durement, à des icônes de son club. Le cacique merengue a officiellement réagi par communiqué de presse, se disant au courant des « conversations clandestines », datées d’une quinzaine d’années.

Les enregistrements qui font tâche pour le président du Real Madrid

Le patron du club espagnol attaque : » M. José Antonio Abellán a essayé de les vendre (les enregistrements), depuis de nombreuses années. Sans succès. » Le site sportif espagnol, Sport, confirme cette information, il écrit qu’il y a un an, ces échanges ont été proposés à des médias et que leur prix approchait ls six millions d’euros.

Comunicado del presidente del Real Madrid.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 13, 2021

Des audios qui auraient été proposés sur le marché à 6 millions d’euros

Sport précise que la direction du Real Madrid était à l’époque au courant de l’existence des audios et de leur possible mise sur le marché. Dans son communiqué, Florentino Perez dit en conclusion avoir transmis le dossier à ses avocats, en entendant de savoir quelle suite il veut donner. Sport pose la question de la légalité des enregistrements et explique qu’ils seront possiblement condamnables, si l’intéressé n’a pas donné son approbation, à leur diffusion.