Real Madrid : Cadeau à 4000€ d’un sponsor à Vinicius Jr

Vinicius Jr a reçu une nouvelle montre de son sponsor.

Sponsorisé par la marque de montres de luxe GaGà Milano, Vinicius Jr pose régulièrement avec les modèles de son partenaire, sur ses réseaux sociaux. La dernière en date a été partagée en story sur le compte Instagram, de l’attaquant du Real Madrid. C’est un modèle « Skullpture – Steel », reçu de la part du fabricant milanais. Principalement fait d’acier, il vaut près de 4000 euros.

Une montre de 4000€ au design sombre pour Vinicius Jr, et qui n’existe qu’en 300 exemplaires

Ce modèle est d’esprit sombre et plutôt discret. On remarque à l’intérieur du cadran, les chiffres présent en gros, avec le style de police habituel de l’identité visuelle de la marque. Le boitier, qui est en acier, tout comme la lunette, possède de nombreuses gravures. Son bracelet est en cuir d’alligator. Cette édition, limitée à 300 exemplaires, est affichée à exactement 3 800 euros sur le site officiel du fabricant italien.

Si Vinicius Jr est un des principaux représentants de l’horloger lombard, il n’est pas le plus important. En effet, la marque est associée à Neymar, avec qui elle a déjà réalisé plusieurs shooting d’images, ayant mené à des campagnes publicitaires, sur les réseaux sociaux. Si Gagà Milano affiche toujours l’attaquant parisien, dans la liste de ses ambassadeurs, remarquons quand même que le joueur, n’a plus rien posté en lien avec la marque, depuis près d’un an et demi.