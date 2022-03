Real Madrid et adidas dévoilent un maillot 4th noir Y-3 pour Benzema et co

Adidas s’est associé à son partenaire, Yohji Yamamoto, pour concevoir le maillot fourth du Real Madrid.

Le Real Madrid et adidas ont dévoilé la tunique 4th noir que Karim Benzema et les Madrilènes porteront pour épisodiquement, pour la fin de la saison 2022. Celle-ci vient célébrer les 120 ans du club espagnol. Le maillot est marqué par la patte de Yohji Yamamoto, styliste japonais, et créateur de la marque Y-3, qui collabore avec l’équipementier allemand depuis 20 ans. Une collection complète a été imaginée pour l’occasion, et elle sera disponible le 18 mars.

Benzema et ses coéquipiers porteront un maillot 4th noir cette saison

Le design avant-gardiste de la tenue est un trait amené par Yohji Yamamoto. Elle est majoritairement noire, tout en incorporant des touches blanches. Il est intéressant de voir que l’emblème d’adidas a laissé place à celui de la marque japonaise, sur la poitrine de joueurs comme Benzema ou Alaba. Ces logos, au même titre que les autres inscriptions apparaissant sur la tunique, sont de couleur blanche. Le maillot gardien est, quant à lui, à dominante rose.

Pas la première collaboration de Y-3 avec le Real Madrid et adidas

Cette collection comprend des vêtements et accessoires à porter sur, comme en dehors du terrain. Ce n’est pas la première fois que les trois entités s’associent. Pour le compte de la saison 2014-2015, ils avaient travaillé ensemble sur le troisième kit de l’équipe madrilène. Cette fois-ci, le partenariat s’étend à plus d’une tunique. Le club de la capitale a également fait appel à l’une de ses légendes, Iker Casillas, pour faire une apparition dans la campagne intitulée “The Ceremony”.