Real Madrid : Florentino Perez est la 12e fortune d’Espagne

Florentino Perez pèse 1,7 milliards d’euros.

Très en vu, en cette année 2021, parce qu’il a pris la tête du mouvement avorté de la Super Ligue du foot européen, Florentino Perez a plus de succès par ailleurs, loin des terrains de football et du Real Madrid, qu’il préside depuis quasiment dix-huit ans (en deux périodes distinctes). L’homme d’affaire de 74 ans dirige aussi le groupe ACS (Actividades de Construcción y Servicios), un géant ibère du BTP.

Florentino Perez dirige ACS et le Real Madrid

Florentino Perez en est un actionnaire, à hauteur de 5% et l’actuel PDG. Bien que Forbes écrive, à propos d’ACS, que l’entreprise a « perdu 37% de sa valeur en bourse, depuis son plus haut de 2019, où elle avait atteint 11 218 millions d’euros », Florentino Perez n’en reste pas moins une personnalité à la fois très influente et particulièrement riche, de l’autre côté des Pyrénées. Le magazine économique vient de dresser son palmarès des 100 fortunes d’Espagne, en 2021.

Esta es la lista @Forbes_es de Los Mas Ricos de España, y de cómo les ha afectado la pandemia. #ForbesRicos

(En la lista algunos de los mayores empleadores de este país)https://t.co/fiehc5VSx7 — Forbes_es (@Forbes_es) November 2, 2021

Une fortune estimée à 1,7 milliards d’euros en 2021

Florentino Perez s’y classe en douzième position, avec un patrimoine estimé par le média, à 1,7 milliards d’euros. C’est l’homme d’affaire Amancio Ortega, à la tête du groupe Inditex (qui exploite notamment la marque vestimentaire, Zara), qui domine le pays, en 2021, avec une fortune à 9,7 milliards d’euros.