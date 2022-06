Real Madrid : Qui va signer au Real selon les bookmakers ?

Il ne fait pas beaucoup de doutes, chez les bookmakers tout du moins, qu’Aurélien Tchouaméni va rejoindre le Real Madrid.

Après avoir courbé l’échine pendant la crise, en ne recrutant personne, ni au commencement, ni au cours de la saison 2020-2021 (une première depuis plus de trente ans), le Real Madrid retrouve de l’ambition, à l’aube d’un nouvel exercice sportif. Dans la droite lignée du doublée Liga/Ligue des champions remportés, le club merengue, se dit-il, devrait bénéficier de moyen colossaux pour oeuvrer, sur ce mercato.

Les 10 recrues les plus attendues des bookmakers pour le Real : 10. Mohamed Salah = cote de 11

Un mercato du Real Madrid promis agité cet été

Ce sera sans Kylian Mbappé, pourtant si longtemps pressenti, mais les internationaux français gardent une cote d’estime élevée, dans la capitale d’Espagne, puisqu’à l’instant pour nous d’écrire ces lignes, c’est un autre Bleu qui domine chez les bookmakers du Royaume-Uni, à la question de savoir qui pourrait arriver chez les Merengue. Cette piste, qui est celle d’Aurélien Tchouaméni de Monaco, est la plus évidente du moment, mais la seule également, où le Real Madrid soit l’énorme favori.

Les Français ont (toujours) la cote chez les Merengue

Le reste le place plus en position d’outsider, avec des pistes plus ou moins chaudes, pour des cotes comprises entre 11 contre 1, au plus loin, et 6 contre 1, les plus tièdes. Outre Tchouaméni, un autre joueur du collectif de Deschamps est listé, ainsi qu’une ancienne gloire du club merengue, un feu follet courtisé au Portugal et plusieurs sujets de Sa-Majesté. Les 10 recrues les plus attendues de l’été madrilène, selon les bookmakers, sont résumées en images et en détails, dans le diaporama ci-dessus.