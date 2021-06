Real Madrid : Un bonus ambitieux dans le contrat d’Alaba

David Alaba est un joueur du Real Madrid. Pour cinq ans.

Une chose est sûre, David Alaba n’évoluera pas aux ordres de Zinedine Zidane. Ce devait pourtant être le cas, au commencement de ses discussions avec le Real Madrid, bien avant la fin actée de son contrat au Bayern, normalement au 30 juin de cette année. Ne souhaitant pas prolonger, le gaucher autrichien a choisi Madrid et sa capitale, pour la suite de sa carrière.

David Alaba s’est engagé cinq ans avec le Real Madrid

Il a paraphé un contrat sur cinq ans, à l’échéance du 30 juin 2026, qui lui rapporte 12 millions d’euros net, la saison complète, selon les informations des médias d’Espagne, dont le quotidien sportif, AS. On suppose qu’en tant que recrue libre, David Alaba a aussi négocié une prime à la signature en plus. Et d’autres bonus, en plus.

Une prime au Ballon d’or pour le latéral autrichien

Le site Defensa Central en évoque une en particulier, liée au Ballon d’or. Si David Alaba est élu, il recevra une prime conséquente de son club, en la circonstance. Ça n’est pas gagné pour le joueur de bientôt 29 ans, car les défenseurs sont rarement titrés ; seulement trois dans l’histoire du trophée : Matthias Sammer, deux fois, Matthias Sammer et le plus récent, l’Italien Fabio Cannavaro. Ce dernier l’a obtenu en son époque, l’année du dernier titre de la Squadra Azzura en coupe du monde, en 2006. Il évoluait alors en club, sous les couleurs du… Real Madrid !