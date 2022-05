Ribéry, qui veut de son ancienne Lamborghini ? A vendre 349 990€

Une Aventador ayant appartenu à Ribéry est à vendre, en Allemagne.

Comme des clubs, il en a compté plusieurs dans sa carrière, portant à croire un intérêt particulier de Franck Ribéry, pour les voitures du constructeur Lamborghini. Ça n’est pas venu depuis qu’il vit en Italie, au pays où la marque au taureau a ses racines, déjà en Allemagne, l’international français avait ses propres versions dont une, est aujourd’hui sur le marché de l’occasion.

Image de l'ancienne Lamborghini Aventador de Ribéry. A vendre 349 990€

Une ancienne Lamborghini de Ribéry est à vendre

C’est une Lamborghini Aventador, coupé V12 atmosphérique, à vendre en Allemagne. Immatriculée pour la première fois en 2011, elle n’a eu qu’un seul autre acquéreur, après Ribéry. Lesquels propriétaires, n’en ont pas fait un usage intensif, puisque l’engin affiche 25 300 kilomètres à son compteur. Le bolide est noir mat, avec des touches de jaunes, à l’intérieur pour la finition, ou sur les étriers des freins (voir les détails de l’auto dans le diaporama ci-dessus).

Près de 350 000 € pour un bolide de 700 chevaux

Cette Lamborghini Aventador LP 700-4 est une quatre roues motrices qui développe 700 chevaux, pour une vitesse de pointe proche de 350 km/h et un 0 à 100 avalé en plus ou moins 3 petites secondes. Si l’envie de conduire une ancienne automobile de Franck Ribéry vous dit, il faut vous rendre en Allemagne. Et avoir 349 990 euros à dépenser, comme le prix demandé par le concessionnaire.