Salaire, contrat, ce que la Fiorentina propose à Ribéry pour prolonger

Autant, après le cambriolage dont le joueur a été la victime en 2020, le divorce était sur la table, entre Franck Ribéry et la Fiorentina, autant désormais, il y a de l’envie commune de continuer. Mais à des conditions que les parties négocient. L’indiscrétion est signée du journaliste de la Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, sur Twitter.

Il évoque une prolongation d’une saison, proposée à l’ailier français, âgé de 38 ans, alors que son contrat arrive à son terme, à la fin de ce mois de juin. Et un salaire réduit de moitié de 4 à 2 millions d’euros net, la saison complète. Ou l’équivalent de 215 000 euros brut tous les mois, pour ce qui pourrait être, sa dernière saison professionnelle.

Frank #Ribery would like to stay at #Fiorentina. Talks ongoing for the contract extension until 2022. Commisso wants to reduce his salary from €4M to 2M. Quite positive meetings at Forte dei Marmi with Davide Lippi and Rino Gattuso. Next week the final decision. @violanews

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 5, 2021