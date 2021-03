Le salaire moyen des clubs de la Ligue 1 en 2020-21

Quel est le salaire moyen des équipes de la Ligue 1 française ?

Le contexte est singulier autant qu’inédit, amplifié par la faillite du projet Téléfoot. Ni la Covid, ni l’échec soudain de Mediapro, les clubs de la Ligue 1 française ne l’ont vu venir. Désormais instruites de la situation et mieux préparées pour y faire face, il incombe à chaque formation d’équilibrer sa situation entre les recettes en baisse, et les charges que sont principalement les salaires et cotisations sociale.

PSG, OM, OL, AS Monaco… Les gros réduisent la voilure

Certains sont allés dans le sens d’une réduction, si l’on prend les chiffres du salaire moyen des clubs de l’élite championnat de France de L’Equipe, cette saison 2020-21, et qu’on les compare à ceux de l’exercice précédent. Moins les promus en Ligue 1, le RC Lens et le FC Lorient, près de la moitié d’entre eux a réduit la dépense. Notamment les grosses cylindrées, que sont le PSG, l’OM, l’AS Monaco ou l’OL qui offrent les plus grosses rémunérations du foot hexagonal.

Les salaires ont le plus augmenté au LOSC, cette saison

Au LOSC en revanche, l’estimation a particulièrement augmenté avec un salaire moyen donnée par le quotidien sportif, en 2019-20, à 62 000 euros but mensuels, contre près du double cette saison (110 000 €/mois). Cette augmentation conséquente de la masse salariale a plongé le club dans des difficultés économiques et précipités la mise à l’écart de l’ancien président, Gérard Lopez.

Les joueurs du championnat ont fait des efforts pour leurs clubs

C’est toujours au Stade de Reims, que les salaires sont les plus modestes de la Ligue 1, en 2020-21, à la moyenne de 27 393 euros par joueur, tous les mois. Face à la perte de revenus des clubs, beaucoup des joueurs du foot en France ont accepté de réduire leurs salaires pour soulager les finances. Ces gestes forts, suffiront-ils à les sauver ? Aujourd’hui encore rien n’est sûr, pour quelques-uns d’entre eux.

Le salaire moyen des clubs de la Ligue 1, saison 2020-21