Stade Rennais : Combien vaut désormais Flavien Tait sur le mercato ?

Flavien Tait réussit une saison convaincante avec le Stade Rennais

Le Stade Rennais a de très fortes chances de terminer sa saison dans la moitié haute du classement, il s’agirait de la huitième fois consécutive. Même mieux, il est encore en course pour les places européennes. Dans cet effectif bien huilé, Gaëtan Laborde, arrivé sur le mercato estival, Martin Terrier ou encore Benjamin Bourigeaud font partie des joueurs les plus utilisés par Bruno Génésio. De manière un peu plus discrète, Flavien Tait réalise également de bonnes performances, lui qui a été privé des terrains pendant plus de deux mois, en 2021-2022.

Le joueur du Stade Rennais dispute sa troisième saison en Bretagne

Arrivé à Rennes en début juillet 2019, en provenance du SCO Angers, Flavien Tait a coûté près de 9 millions d’euros au club breton. Il sortait d’un troisième exercice angevin de qualité, où il a inscrit 5 buts, et distribué 9 passes décisives en 36 matchs, ce qui reste, à ce jour, ses meilleures statistiques sur une saison. C’est avec les Rouge et Noir que le milieu de terrain polyvalent découvre ses premières rencontres européennes. En ce début d’année, il est estimé entre 4 et 7 M€ par l’Observatoire du football (CIES). Des montants inférieurs à l’évaluation de Transfermarkt, qui le juge à 8 M€. Dans les deux cas, une valeur marchande moindre à celle à son arrivée au SRFC.

Flavien Tait arrive en fin de contrat dans un peu plus d’un an

Depuis qu’il évolue sous les couleurs du Stade Rennais, le joueur de 29 ans est un élément important de l’effectif. De multiples blessures l’ont empêché de devenir incontournable au club. Son contrat court jusqu’en juin 2023. En octobre dernier, France Bleu indiquait que les deux partis travaillaient pour prolonger l’aventure du numéro 20. Une belle fin de saison et une possible qualification européenne pourrait accélérer l’issue des négociations.