Stade Rennais, FC Nantes : Les primes qu’ils peuvent gagner de la Ligue Europa 2022-2023

Zoom sur les primes à gagner en Ligue Europa, saison 2022-2023.

Deux clubs voisins disputeront l’édition 2022-2023, de la Ligue Europa. Le Stade Rennais s’est habitué, ces dernières années, à disputer les coupes continentales, c’est en revanche un retour pour le FC Nantes, inscrit à la faveur de sa victoire en Coupe de France. L’Europe offre aux clubs qualifiés, un terrain de jeu inédit et convoité et selon les parcours de chacun, cela peut gonfler plus ou moins significativement les recettes finales.

Le FC Nantes et le Stade Rennais qualifiés pour la Ligue Europa

Rennes et Nantes se disputeront un prize money identique à l’exercice dernier, avant que l’UEFA, à l’organisation, ne revoit la copie. Les primes de la compétition se distribueront sous quatre forme : la base commune aux 32 clubs qualifiés pour la phase finale, de 3,63 millions d’euros, les bonus à la performance depuis les groupes, jusqu’aux éliminatoires, le classement au coefficient, et la part du marketpool, soit celle des droits de l’audiovisuel, mesurée selon le nombre de clubs engagés dans un même pays (plus ils sont nombreux, moins la part de chacun est épaisse) et le parcours dans le tournoi.

Une quinzaine de millions d’euros, plus ou moins, pour les Français en 2021

Le résumé de tout cela est compilé ci-dessous. A titre d’indication de ce que les clubs français peuvent espérer gagner de leur campagne européenne, en 2020-2021, l’OGC Nice a remporté 12,592 millions d’euros le LOSC Lille, 18,404 millions d’euros et cela, en s’inclinant l’une comme l’autre des équipes, au stade des huitièmes de finale.

Le détail des primes de la Ligue Euroa 2022-2023

Primes de participation

3,63 million d’euros

Classement au coefficient (1 part = 132 000 €)

32e : 132 000 x 1 = 132 0000 €

31e : 132 000 x 2 = 264 0000 €

30e : 132 000 x 3 = 396 0000 €

…

2e : 132 000 x 31 = 4,092 M€

1er : 132 000 x 32 = 4,224 M€

Primes à la performance

Victoire en phase groupes = 630 000 €

Match nul = 210 000 €

1re place de groupe = 500 000 €

Huitième de finale = 1,2 M€

Quart de finale = 1,8 M€

Demi-finale = 2,8 M€

Finale = 4,6 M€

Vainqueur = 4 M€