Stade Rennais, OGCN… Où va jouer Ozan Kabak selon les bookmakers ?

Que club pour recruter Ozan Kabak ?

Liverpool n’a pas voulu le conserver à l’issue de son prêt, Ozan Kabak est donc revenu au club de Schalke 04, relégué en deuxième division allemande. Il pourrait ne pas y rester au-delà du 31 août et la cloture du marché des transferts. Le défenseur turc y est sous contrat jusqu’en 2021, chez les bookmakers d’Angleterre, l’option première est donc à ce qu’il reste, après le mercato. C’est coté à 1,5 contre un.

Le Stade Rennais et l’OGCN pour pistes données à Ozan Kabak

Mais si Ozan Kabak doit partir, où alors ira le joueur de 21 ans ? Deux clubs de Ligue 1 sont dans la liste des opérateurs : l’OGC Nice et le Stade Rennais. Deux pistes que l’on pourrait qualifier de tiède, à la lecture des cotes qui leur sont attribuées : 15 contre un, pour qu’Ozan Kabak signe dans l’été avec les Aiglons et 17, pour qu’il rejoigne le collectif de Bruno Génésio.

Les bookmakers envoient plutôt le défenseur en Premier League

Plus sûrement, les bookmakers de Grande-Bretagne envoie l’international turc en Premier League, au club de Newcastle, à 10 contre un, sinon à Leicester City ou Crystal Palace, qui partagent la même cote de 3 contre un. Tottenham, à 17 et Everton, à 19 sont deux autres destinations les plus lointaines, évoquées.