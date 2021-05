Stade Rennais – PSG : Quel sera le résultat selon les bookmakers ?

Le Stade Rennais reçoit le PSG pour boucler la 36e journée de Ligue 1.

« Last but not least », le dernier match de la 36e journée de la Ligue 1, n’est pas le moins important. Il oppose un Stade Rennais, toujours en course pour une place en Ligue Europa, au PSG, qui joue le titre de champion de France. C’est chaud, bouillant même sur le papier. Et chez les bookmakers ? Ça l’est également et tout particulièrement. Jugez plutôt…

Le PSG largement favori. Mais tout n’est pas d’une totale évidence…

Si Paris est très largement donné favori, puisque vainqueur à la cote moyenne de 1,55 – contre 6,32 le succès rennais et 4,3 le match nul -, derrière, c’est beaucoup plus indécis dans le scénario. Paris doit gagner, donc la plupart des résultats lui sont favorables. Seulement voilà, à n’en choisir qu’un, les opérateurs de France hésitent sérieusement, entre un succès 2-0, net et sans bavure du PSG, ou un partage des points, sur le score de 1-1. Le premier paie 6,45 fois la mise, l’autre 6,9.

Neymar ou Icardi plutôt que Guirassy et Terrier

C’est donc que les bookmakers de France n’entèrent pas les chances des protégés de Bruno Génésio. Lesquels pourront compter sur Serhou Guirassy et Martin Terrier, qui ont les meilleurs chances de tromper le gardien adverse. Mais à des cotes de but de respectivement, 4,9 et 5,2 contre un, ils trouveront face à eux de plus sûres valeurs, que sont Neymar 2,07 et Mauro Icardi (2,15), puisque Kylian Mbappé est absent. Ce choc Stade Rennais – PSG se joue en soirée, ce dimanche sur Canal +.