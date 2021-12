Stade Rennais : Quels sont les sponsors du SRFC et que rapportent-ils ?

Le Stade Rennais génère plus ou moins une dizaine de millions d’euros par an de ses partenaires commerciaux.

La fidélité dans le football se fait de plus en plus rare. L’on en parle le plus souvent par le prisme des joueurs, quand ils font toute une carrière au sein d’un meme collectif. Moins pour les partenaires commerciaux, pourtant précieux, tel que la crise de la Covid, l’a montré avec ses effets dévastateurs. D’ailleurs, Samsic, le commanditaire premium à l’avant du maillot du Stade Rennais s’était-il interrogé à continuer, en 2020, dans les colonnes de L’Equipe, avec l’arrêt prématuré du championnat.

Samsic le plus vieux sponsor maillot en Ligue 1

Finalement, le plus vieux sponsor maillot de la Ligue 1 (depuis 2004 et sur le maillot, 2006, sans discontinuer), a courbé l’échine face à l’adversité et choisi de rester, pour honorer l’engagement pris, jusqu’en 2024. Le contrat avec Samsic est estimé à 2,5 millions d’euros par an, c’est le plus important, avec l’équipementier Puma. A Rennes, il existe trois niveaux de hiérarchisation des partenaires commerciaux.

Le Stade Rennais tire plus ou moins 10 M€ annuels des commanditaires

Le plus important concerne donc d’abord Puma et Samsic et dans la même case, à un degré toutefois moindre, PokerStars, Groupe Launay, Del Arte, ville de Rennes, Convivio et Blot. On compte cette saison 2021-22, près d’une vingtaine de marques associées au SRFC. Cumulées, elles rapportent plus ou moins, une dizaine de millions d’euros annuels, au club breton. Cela pèse entre 15 et 20% du total de son chiffre d’affaire, hors opérations sur le marché des transferts. Il y a donc moins, à Rennes de dépendance aux sponsors, qu’en d’autres clubs du championnat (au PSG notamment, ils représentent plus de la moitié des revenus totaux).

Dans une région concurrentielle, le SRFC tire son épingle du jeu

Dans une région de l’Ouest de la France très concurrentielle (Brest, Lorient, Angers, Nantes, voire Bordeaux, sont dans un rayon géographique proche), le Stade Rennais est le club qui, de tous, est l’un, sinon le plus performant sur les recettes à tirer du sponsoring, selon les déclarations de chaque club (car certains inclus le merchandising dans la ligne des partenaires publicitaires, et d’autres non). Et le niveau se maintient à 10 M€ ou plus, depuis ces dix dernières saisons (voir ci-dessous).

Les sponsors du Stade Rennais saison 2021-2022

Sponsors officiels

Puma, Samsic, PokerStars, Groupe Launay, Del Arte, ville de Rennes, Convivio, Blot

Partenaires officiels

Etoile 365 , Groupe Pigeault, Rose Groupe, Crédit Mutuel Bretagne, Système U, BWT, ELA

Fournisseurs officiels

Malo, Sportingsols, France Boissons

L’évolution des recettes du sponsoring au SRFC depuis dix ans