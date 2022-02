Super Bowl 2022 : Les 10 joueurs les mieux payés de la saison NFL

Aucun des joueurs du Super Bowl 2022 n’appartient au top 10 des mieux payés de la NFL.

Ne cherchez pas de protagonistes du Super Bowl 2022 dans le top 10 des joueurs les mieux payés de la saison NFL, aucun d’entre eux n’y est classé. Matthew Stafford est celui qui s’en approche le plus, à la vingtième place selon Forbes, au cumul du salaire annuel, des primes et des revenus du sponsoring. Le tout cumulé rapporte 22 millions de dollars (19,4 M€), au quarterback des Rams de Los Angeles, sur le terrain face aux Bengals de Cincinnati, cette nuit de dimanche à lundi.

Matthew Stafford le mieux payé du Super Bowl 2022 est 20e

Le magazine économique américain explique qu’il n’y avait pas eu de prétendants au Super Bowl aussi « peu » payés que Stafford, depuis l’édition 2012 et les 19,9 M$ de Haloti Ngata des Ravens de Baltimore. C’est que ces dernières années ont été régulièrement marquées par la présence au rendez-vous final, de l’illustre Tom Brady. Lequel campait le haut des revenus de son sport, cette saison encore, au deuxième rang, avec près de 64 millions d’euros, mais dans son cas, avec des recettes des partenaires commerciaux supérieures (39,6 M€) à son salaire et primes (24,3 M€).

Dak Prescott domine la NFL sur le contrat, Tom Brady avec les sponsors

Il faut a minima revendiquer 26,2 millions de dollars, comme Leonard Williams chez les Jets de New York, pour intégrer ce palmarès. Et jusqu’à plus de 75 millions d’euros pour jouer le premier rôle, celui de Dak Prescott, quarterback des Cowboys de Dallas, qui a signé un contrat au salaire record à 75 millions de dollars (66 M€), pour cette saison NFL, moins les bonus des commanditaires.

Les 10 joueurs les mieux payés de la saison de NFL (salaires, primes, sponsors)

10. Leonard Williams (Jets de New York) = 26,2 M$ (23 M€)

9. Jared Goff (Lions de Détroit) = 27,7 M$ (24,4 M€)

8. Trevor Lawrence (Jaguars de Jacksonville) = 30,8 M$ (27,1 M€)

7. Russell Wilson (Seahawks de Seattle) = 31 M$ (27,3 M€)

6. Jonathan Allen (Washington Commanders) = 31,2 M$ (27,5 M€)

5. Trent Williams (49ers de San Francisco) = 33,3 M$ (29,3 M€)

4. Aaron Rodgers (Packers de Green Bay) = 33,4 M$ (29,4 M€)

3. Patrick Mahomes (Chiefs de Kansas City) = 44,8 M$ (39,5 M€)

2. Tom Brady (Buccaneers de Tampa Bay) = 72,5 M$ (63,9 M€)

1. Dak Prescott (Cowboys de Dallas) = 87 M$ (76,7 M€)