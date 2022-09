Tottenham – OM: Que sera le résultat final selon les bookmakers ?

Tottenham partira avec les faveurs des pronostics face à l’OM.

Ce mercredi soir, l’OM fait son retour sur la plus grande scène européenne. Les joueurs phocéens se déplacent à Londres pour affronter Tottenham, dans le cadre de la 1ère journée de la phase de groupes de Ligue des Champions 2022-2023. Pour célébrer les 30 ans du titre de leurs illustres aînés, les marseillais voudront faire bonne figure pour oublier la dernière campagne ratée de C1 (3 points pris sur 18 possibles en 2020-2021). Si les deux formations sont toutes les deux invaincues en ce début de saison, les bookmakers ont tranché et le favori est clairement établi.

L’OM face à Tottenham pour son retour en C1

Dans leur jardin du Tottenham Hotspur Stadium, les Anglais sont donnés favoris et assez largement. Les bookmakers voient une rencontre déséquilibrée et une victoire des Londoniens à domicile, coté à 1,45. Une victoire de l’OM en terres britanniques paie entre 6 et 7 fois la mise initiale, une coté très élevée donc moins probable. Sinon, ce sera un score de parité, à la cote de 4,60 contre un.

Vers une victoire des Anglais par deux buts d’écart?

L’équipe entraînée par Antonio Conte est désignée favorite et le résultat le plus envisagé plaide pour les Anglais. Sur la ligne des scores exacts, l’issue la plus probable est une victoire 2-0 des locaux, à la cote de 6,80. Si l’OM est actuellement la meilleure défense de Ligue 1 (3 buts encaissés en 6 matches), il faudra se méfier du buteur maison de Tottenham, l’avant-centre Harry Kane, auteur de 5 réalisations en 6 rencontres de Premier League cette saison. Son but face à l’OM est coté à 1,90 et celui du Coréen Heung-min Son est à 2,30. Pour les buteurs marseillais, c’est la recrue Luis Suarez qui est pressentie pour marquer ou l’ex-capitaine Dimitri Payet, s’il est remis de sa blessure. Leurs cotes respectives sont de 4,60 et 4,80, nettement plus élevées que leurs adversaires. Le match Tottenham – OM est programmé ce mercredi, à 21 heures.