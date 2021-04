Tottenham : Qui va succéder à Mourinho selon les bookmakers ?

José Mourinho et les Spurs c’est fini, les bookmakers anglais cherchent son successeur.

C’en est fini pour José Mourinho et son staff, officiellement remerciés ce lundi 19 avril par la direction de Tottenham. Le coach portugais sera resté dix-sept mois sur le banc des Spurs, après une troisième défaite consécutive avec son collectif, il a été démis de ses fonctions, à deux ans environ de la fin de son contrat.

Mourinho démis de ses fonctions, qui pour le remplacer à Tottenham

Les difficultés du « Mou » n’étant pas récentes, les bookmakers anglais ont déjà ouvert le marché, pour décider de son successeur. A compter de ce jour, la liste prend de fait beaucoup plus d’épaisseur. Et les favoris pour le poste d’entraîneur de Tottenham sont nombreux. Mais pas tous donnés avec le même intérêt. Il y a par exemple, des profils français : Zinedine Zidane à près de 50 contre un, Laurent Blanc et Didier Deschamps à la cote de 33.

Bien plus que les Français, Julian Nagelsmann est le favori

Rien de très sérieux donc, en ce qui les concernent. Pas plus qu’un retour de Pochettino aujourd’hui au PSG. C’est coté à 25. La piste du moment la plus chaude est Allemande, elle mène à l’ancien coach du RB Leipzig, Julian Nagelsmann. Sa nomination paie 3,5 fois la mise initiale. C’est bouillant et si ce n’est lui, alors peut-être Brendan Rodgers ou Scott Parker qui suivent à une cote proche de 6 contre un. Nuno Espirito Santo, en poste à Wolverhampton suit à 8 et Eddie Howe, ex de Bournemouth encore après, à 12 contre un.