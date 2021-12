Un double champion d’Europe en titre rejoint la team Puma

Jorginho est officiellement un joueur associé à Puma.

C’était un Ballon d’or en puissance, pour l’édition 2021. Mais le panel des journalistes votants ne l’a pas vu ainsi, pour Jorginho (finalement 3e), pourtant sur le palmarès le plus légitime d’entre tous, car il a été sacré champion d’Europe, en clubs (avec Chelsea) et nations (sous la bannière italienne), la même année. Et le voilà qui boucle 2021, par un nouveau contrat d’équipementier, avec Puma qui enregistre son arrivée officiellement, ce jeudi.

Puma recrute le champion d’Europe avec Chelsea et l’Italie

« Je suis très heureux d’annoncer mon nouveau partenariat avec Puma », déclare le milieu de terrain. « Ces 12 derniers mois ont été incroyables pour moi, et c’est une nouvelle étape passionnante dans ma carrière. Je marche sur les traces de certains des meilleurs joueurs du monde et je suis très enthousiaste à l’idée de poursuivre mon parcours dans le football avec Puma. » Jorginho devient à compter de ce jour, l’image de la gamme Future Z.

Jorginho ambassadeur de la gamme Future Z

« Jorginho est au sommet de son art. Il est l’un des milieux de terrain les plus influents du football mondial, comme en témoignent les trophées qu’il a remportés cette année », commente pour sa part Johan Adamsson, le Directeur monde marketing sportif et licences sportives chez Puma. « Il a obtenu un succès énorme sur et en dehors du terrain en remportant de nombreuses récompenses avec son club et sa sélection, ainsi qu’à titre individuel. Nous sommes très heureux d’accueillir un autre joueur de classe mondiale au sein de la famille Puma et nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat passionnant. »

Jusqu’alors, Jorginho évoluait avec des crampons de la marque Nike. Les détails contractuels de durée ou financiers de son engagement ne sont pas connus.