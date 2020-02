France – Italie 2020 rugby en direct live streaming et TV

Après la performance du premier match, avec la victoire au bout du Crunch face aux Anglais (24-17), tout autre résultat qu’un succès sur la nation transalpine serait à prendre comme un échec pour les Bleus. A domicile de surcroît. Comme il y a une semaine, France – Italie 2020 rugby en direct live streaming et TV nous est proposé par France 2, qui retransmettras les débats à partir de 16h00. La rencontre se dispute sur la pelouse du Stade de Fzrance à Saint-Denis.

Suivez France – Italie 2020 rugby en direct live streaming

A partir de 16H00, le match France – Italie 2020 rugby en direct live streaming et TV

Les débuts sont idylliques pour Fabien Galthié sur le banc de la sélection, il a parfaitement relevé son premier défi contre le XV de la Rose. L’Italie est un adversaire sur le papier d’un bien moindre calibre, que les vice-champions du monde en titre. Elle campe sur vingt-trois matches sans succès dans le tournoi des Six nations dont le dernier revers, cinglant, 42-0 contre le Pays-de-Galles. Pas au niveau des cinq autres nations engagées. A tout le moins pas sur ce premier match disputé.

Un seul changement contraint dans le collectif des Bleus

France et Italie se sont croisées à 42 reprises et les Bleus ont gagné 39 fois. Pour l’occasion ce dimanche, Fabien Galthié a reconduit les mêmes joueurs que face à l’Angleterre, une semaine plus tôt. Seul Virimi Vakatawa sort car touché au triceps. Il est remplacé au centre par le Montpelliérain, Arthur Vincent. après la deuxième journée disputée pour le reste, ce samedi, les Bleus ont reculé à la 4e place au classement du tournoi, mais il reprendront les commandes, dans le cas d’un succès sur l’Italie. Mieux encore s’il est bonifié.