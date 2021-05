Gilet tactique pour les débutants. Qu’est-ce qu’il faut chercher ?

La pratique de l’airsoft nécessite un matériel aféquat. @8089514/Pixabay

L’airsoft est un sport qui rassemble un groupe croissant de fans. Pas étonnant – c’est une excellente occasion de passer votre temps libre avec des personnes qui partagent vos intérêts. Les jeux tactiques sont une combinaison des accessoires militaires, de sport et de survie. C’est une bonne idée pour les personnes qui souhaitent compléter des répliques d’équipement tactique. Lorsque nous nous préparons à jouer, nous devons nous rappeler de nous munir de l’équipement approprié. Non seulement une réplique ou un uniforme est important, mais aussi un gilet bien choisi.

Types de gilets pour l’airsoft

Lorsque nous complétons notre équipement pour les jeux d’airsoft, nous devons prêter attention aux éléments importants. Les joueurs débutants doivent examiner de plus près l’équipement de base. Il vaut la peine d’avoir un uniforme confortable, un sac à dos avec une capacité appropriée, ainsi que des éléments tels qu’un masque, des lunettes de protection et des gants. De nombreux joueurs oublient de choisir un gilet tactique airsoft. Cela peut s’avérer être l’élément le plus important de notre tenue lors des jeux militaires les plus animés !

Lorsqu’on parle de gilets, il convient de mentionner quelques types caractéristiques que nous pouvons distinguer. Parmi les nombreux types, on peut trouver des versions plus ou moins intégrées. Il existe également des modèles plus légers et légèrement plus lourds ressemblant à une armure complète. Le choix du bon gilet dépend du rôle et du style de jeu que nous adoptons dans l’équipe.

Parmi les gilets d’airsoft, nous pouvons distinguer le modèle de base – le Belt Kit. C’est la ceinture de combat tactique, la version la plus limitée du gilet tactique. Avec son aide, nous transporterons une petite quantité d’équipement. Cependant, cela permet au joueur de maintenir une mobilité élevée. La deuxième version est le Chest Rig – une version légèrement plus étendue. Il a un panneau avant spécial sur lequel nous pouvons monter, par exemple, des poches et des étuis supplémentaires. Il convient également de mentionner les gilets sous la forme d’une armure complète. Cette version est un choix pour les joueurs qui doivent utiliser des équipements militaires très spécifiques lors de la reconstruction.

Gilets tactiques modulaires

Lorsqu’on parle de gilets tactiques pour les participants débutants aux jeux d’airsoft, il convient de mentionner leur division de base. Ce vêtement de joueur peut être fixe ou modulable. Ces types diffèrent les uns des autres non seulement en termes de construction, mais également en termes de possibilités. Le choix d’une version personnalisable est une excellente proposition pour les joueurs qui souhaitent créer un équipement unique. Si nous décidons de choisir une version avec un arrangement de poche fixe, sa construction a beaucoup d’influence sur nous. Cependant, ce n’est pas un inconvénient de ce type d’équipement – les fabricants créent des équipements au design extrêmement pratique qui répondront certainement aux attentes des joueurs les plus exigeants.

Les gilets modulaires sont de plus en plus populaires parmi les participants aux jeux d’airsoft. Pas étonnant – c’est l’occasion idéale de créer des équipements originaux et uniques. Ce type de gilet est choisi avec enthousiasme par les joueurs débutants et avancés. Le gilet modulaire permet une personnalisation complète. La base de ce type d’équipement est sa conception, basée sur les types susmentionnés. On trouve donc des gilets modulaires comme Belt Kit, Chest Rig, et souvent aussi Armor Plate.

Les versions à espacement fixe des poches sont également une excellente proposition pour les débutants. Nous trouverons une large gamme de différents modèles de gilets, qui se caractérisent par un design complètement différent, et surtout, le nombre et l’espacement des poches et des étuis différents. C’est aussi le choix parfait pour les fans d’équipement militaire et les personnes qui souhaitent reconstruire un type spécifique d’équipement tactique.

Fonctions pratiques et ajouts à l’équipement tactique

Lors de l’examen des propositions de gilets tactiques, nous devons prêter attention aux plusieurs paramètres extrêmement importants. L’équipement militaire idéal est celui qui permet au joueur de maintenir une grande mobilité. Alors choisissons un gilet qui correspond à notre style de jeu et au rôle joué dans l’équipe. Tous les joueurs ne seront pas satisfaits d’un Chest Rig ou d’un gilet d’un grand encombrement.

Lorsqu’on parle de gilets militaires, il convient de mentionner leurs accessoires et fonctions intéressants. Lors de l’achat de votre premier équipement tactique, il est bon de faire attention à l’espacement des poches – en particulier lorsque vous envisagez d’acheter la version fixe. Le gilet idéal est celui qui correspond aux exigences et aux préférences du joueur. L’offre riche comprend des versions équipées d’un insert balistique spécial qui protège la poitrine du joueur, et souvent aussi son dos.

Il vaut également la peine de regarder les versions de gilets militaires équipés du système MOLLE. C’est une offre pour les personnes plus avancées qui recherchent un équipement entièrement modulable et fonctionnel. Le système susmentionné vous permet de transporter facilement des équipements. Vous devriez certainement regarder les versions enrichies de la technologie Quick Release.