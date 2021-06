Le sport business : une véritable mine d’emplois

Le fitness, un secteur porteur et créateur d’emplois.

Le sport jadis dédié au bien-être et au divertissement est aujourd’hui un véritable business. De par sa fonction fédératrice qui ôte les barrières, il a une grande portée et suscite l’adhésion d’innombrables couches de la société. C’est dans ce contexte que toute une économie s’est développée autour du sport, générant divers profils professionnels.

Découvrons à travers cet article les nombreuses opportunités que propose le sport business sur le marché de l’emploi.

Le marketing sportif

Nous avons donc tout le terreau favorable au développement de nouveaux produits ou équipements sportifs, ainsi qu’à leur bonne vulgarisation. Par exemple, les entreprises de régime utilisent énormément l’Indice de Masse Corporelle, positivement corrélé avec la pratique régulière d’une activité sportive, afin de promouvoir divers produits de fitness et autres. Sur Conseils-sport.fr, vous pouvez en apprendre davantage sur l’IMC et son calcul.

Ce type de marketing a pour but d’utiliser le sport, notamment son image auprès de la cible, pour une offensive commerciale sur un produit sportif ou non, au profit d’une entreprise. Il repose sur trois éléments essentiels liés au sport : une grande audience, un grand marché de consommation, et un secteur dynamique et avide d’innovations. En effet, on y est toujours à la recherche nouvelles astuces et technologies, pour sans cesse élever le niveau de performance.

Les débouchés en sport business

Les diplômés dans le domaine du sport business ont une excellente marge de manœuvre quant à leur valorisation sur le marché de l’emploi. On note en effet une diversité de recruteurs, à savoir les équipementiers, les clubs de sport, les industries de communication, les fédérations et les distributeurs de matériel sportif, etc.

Ces derniers recherchent tout un tas de profils dont des responsables sponsoring œuvrant au financement des clubs par des entreprises, des chefs de produits sportifs chargés de développer des produits pour le compte d’une marque, des journalistes sportifs pour la couverture médiatique des événements sportifs, des responsables marketing, des chefs de projets événementiels sportifs et bien d’autres.

L’industrie du sport business

Dans le monde sportif, les acteurs les plus en vue sont ceux qui pratiquent l’exercice pur, à savoir les athlètes professionnels et les joueurs. Il est cependant intéressant de noter qu’autour de ces derniers, nous retrouvons tout un autre monde de personnes jouant des rôles particuliers et faisant du sport une économie à part entière, générant des milliers de dollars.

Ces personnes sont de véritables professionnels ayant effectué des formations académiques adéquates. Nous retrouvons parmi les métiers du sport qui recrutent des branches telles que la communication sportive, le marketing, le commerce, l’éducation sportive, le management sportif, l’événementiel sportif et l’e-sport.

L’industrie du sport business représenterait 600 milliards de dollars de dépenses annuelles dans le monde. Plus précisément en France, le marché du sport représente 91 milliards d’euros d’après une étude publiée par le groupe bancaire BPCE.

Le marché du sport est un secteur à fort potentiel. De nouveaux métiers notamment liés à la digitalisation sont en train d’y faire surface et en feront une véritable mine d’emplois.