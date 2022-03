MAIF et FFA recrutent une « Top Chef » pour sensibiliser le monde sportif à l’alimentation durable

Autour de Chloé Charles et Renaud Lavillenie, 33 jeunes sont venus comprendre et apprendre l’intérêt de bien manger, tout en préservant au mieux, l’équilibre de notre monde.

Dire que l’alimentation est un facteur majeur dans l’exercice d’un sport professionnel, c’est bien. Composer avec un monde plus durable et sain, c’est encore mieux. Bénéficier d’une expertise éclairée, pour mettre tout cela en pratique, est l’objectif visé par la Fédération française d’athlétisme (FFA) et son partenaire, l’assureur MAIF.

La FFA et son partenaire MAIF s’engagent sur l’alimentation durable

Le week-end dernier, dans le cadre du dispositif « Ambition 2024 », ils ont organisé, à Lyon, un atelier culinaire, à destination de 33 jeunes athlètes membres du programme. But de l’opération : les sensibiliser à une alimentation adaptée aux besoins de la performance, qui soit aussi durable et responsable. Et pour ce faire, a été invitée Chloé Charles, cheffe cuisinière découverte dans l’émission « Top Chef », en 2021.

Chloé Charles et Renaud Lavillenie en ambassadeurs de l’opération

Elle est venue accompagnée d’une référence française et internationale de l’athlétisme : le perchiste, Renaud Lavillenie. « En tant que sportif de haut-niveau, je sais qu’adopter de nouvelles habitudes et un régime alimentaire différent peut susciter interrogations et inquiétudes mais il est aujourd’hui tout à fait possible de conjuguer recherche de la plus haute performance et préoccupation écologique », assure l’ex-recordman du monde de la discipline, à 6m16.

Le programme « Ambition 2024 » pour accompagner les jeunes athlètes

« J’encourage tout le monde à devenir des «gloutons raisonnés et engagés», renchérit Chloé Charles. Je souhaite utiliser mon savoir-faire afin d’apporter la preuve qu’une alimentation responsable n’est incompatible ni avec la gourmandise ni avec la performance. J’ai été ravie de partager avec les jeunes champions du collectif « Ambition 2024″ mes conseils pour intégrer plus de produits végétaux dans leur alimentation et exploiter chaque produit à 100%, afin de limiter le gâchis alimentaire. »

Pour que le cadre soit parfait, cet atelier s’est tenu à Lyon, dans les cuisines de la brasserie du LOU Rugby (club du Top 14). Parce que le bien manger dépasse toutes les frontières du sport. Et même les frontières, tout court…