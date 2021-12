Les salaires des coaches de la NBA saison 2021-2022

Gregg Popovich, le plus illustre coach de la NBA est aussi le mieux payé.

Si tout est très transparent dans le sport US, cela concerne le plus souvent les joueurs ; moins leurs managers. Ainsi en NBA sait-on qui gagne quoi, pour toutes les franchises. Mais les salaires des coaches sont plus confidentiels. Cette saison 2021-2022 ont sait néanmoins qui domine la grille, grâce aux estimations du média Sportico.

Gregg Popovich le plus ancien est aussi le mieux payé

Lequel a dressé la liste des 25 entraîneurs les mieux rémunérés du sport US, dans laquelle pointent sept techniciens de la NBA. Et le plus ancien poste au sommet. Gregg Popovich dirige les Spurs de San Antonio depuis le siècle dernier (1996-97) et il double le poste avec la sélection des Etats-Unis. L’iconique manager de 72 ans gagne 11,5 millions de dollars la saison (10,15 M€), à l’addition de tous les revenus ; salaire et bonus inclus.

7 coaches NBA parmi les 25 qui gagnent le plus dans le sport US

Popovich est le cinquième coach au salaire le plus élevé derrière quatre de la NFL. Steve Kerr, sur la banc des Warriors et Doc Rivers, sur celui des 76ers, complètent le podium des entraîneurs de la NBA 2021-2022 les mieux payés, à respectivement, 8,4 millions d’euros et 7,5 millions.

Les 7 plus hauts salaires des coaches de la NBA saison 2021-2022

Steve Nash (Nets de Brooklyn)= 8 M$

Nick Nurse (Raptors de Toronto) = 8 M$

Mike Budenholzer (Bucks de Milwaukee) = 8 M$

Erik Spoelstra (Heat de Miami) = 8,5 M$

Doc Rivers (76ers de Philadelphie) = 8,5 M$

Steve Kerr (Warriors de Golden State) = 9,5 M€

Gregg Popovich (Spurs de San Antonio) = 11,5 M$