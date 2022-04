Les salaires des Lakers de Los Angeles saison 2021-2022

Les Lakers de Los Angeles n’ont pas eut les résultats escomptés, cette saison, eu égard aux salaires des joueurs.

Cela n’était plus arrivé depuis la première année du King à Los Angeles. Les Lakers vont terminer la saison 2021-2022 avec un bilan négatif. Il s’agit d’une bien triste performance, quand on sait qu’il y a moins de deux ans, LeBron James and co remportaient le titre Larry O’Brien, après avoir disposé du Heat de Miami en finale NBA. C’est également un échec, puisque le collectif californien est le 4e plus cher de la ligue, avec une masse salariale de 164,4 M$, soit près de 147,6 M€, d’après Hoopshype. Un total qui dépasse le seuil de la Luxury Tax, qui est de 136,6 M$ (123,8 M€).

Le Big 3 des Lakers dominent le classement des salaires

Si les Pourpre et Or ne sont pas les plus taxés, il n’empêche que Jeanie Buss, propriétaire majoritaire de la franchise californienne, va devoir dépenser au minimum 39,5 M€ (44 M$) supplémentaires, pour respecter les normes de la ligue américaine de basket, selon le média spécialisé américain. Il faut dire que, quand votre équipe possède deux des 10 plus gros salaires en NBA, avec Russell Westbrook (40,2 M€) et LeBron James (37,5 M€), la Luxury Tax est presque assurée. Anthony Davis, dernier membre de ce Big 3, est moins cher que ses coéquipiers (31,2 M€), mais il est également le seul élément à être engagé jusqu’en 2024.

Luol Deng, toujours une épine dans le pied de Los Angeles

La majorité de l’équipe des Lakers possède un contrat expirant à la fin de l’année. Pour se donner une chance au titre, beaucoup de joueurs ont consenti à de fortes baisses de salaires. Las, c’est raté pour cette année. Les noms de Carmelo Anthony, Dwight Howard, ou encore Malik Monk viennent à l’esprit, eux qui auraient pu obtenir de plus gros deals dans d’autres franchises de NBA. Si les Angelinos n’ont pas autant de flexibilité qu’ils le souhaitent, c’est parce qu’ils paient (encore) la signature de Luol Deng à l’intersaison 2016. L’ailier s’était engagé pour quatre ans, à hauteur de 72 M$ (64,7 M€). L’aventure avait mal tourné, et il avait été coupé, avant le début de saison 2018. Le restant de son contrat (36,8 M$) a été étalé jusqu’à la fin de la saison actuelle.

Joueur Salaire en 2021-22 Echéance du contrat Russell Westbrook 40,2 M€ 2022 LeBron James 37,5 M€ 2023 Anthony Davis 31,2 M€ 2024