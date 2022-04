Amstel Gold Race 2022 : Toutes les primes de la course

Mathieu van der Poel sera l’un des favoris à l’Amstel gold Race 2022.

Ce dimanche se déroule la 56e édition de l’Amstel Gold Race. Celle-ci est la première des trois Classiques Ardennaises. C’est également l’unique au Pays-Bas. Le départ prend place à Maastricht, tandis que l’arrivée se trouve à Fauquemont (ou Valkenburg en néerlandais). Il s’agit d’une date inédite pour cette course World Tour, puisqu’elle a changé de place au calendrier avec Paris-Roubaix. Les coureurs et coureuses se disputeront des primes qui sont restées les mêmes, pour les premiers, en augmentation, pour les autres.

Des primes à la hausse pour les femmes

Depuis 2017, les femmes courent de nouveau dans cette course mythique qu’est l’Amstel Gold Race, et de nombreuses décisions ont été prises pour atteindre des récompenses égalitaires. Cette édition 2022 en est la conclusion. Femme et homme, le et la cycliste qui arrivera en première position, touchera 16 000 euros. C’est identique à la saison dernière, chez les garçons, quatre fois plus à remporter, pour les filles. L’année dernière, Marianne Vos s’était imposée, et avait touché une prime de 2 500 €.

La course pourrait être remportée par des coureurs néerlandais

Au niveau des favoris, Mathieu van der Poel, tout juste vainqueur du Tour des Flandres, et lauréat de l’édition 2019 de l’Amstel Gold Race, est un clair prétendant au titre. Le Néerlandais pourrait succéder au Belge Wout van Aert, qui s’était imposé l’année dernière, mais qui ne sera pas présent au départ, en 2022. Côté femme, Marianne Vos aura ses chances de doublé, mais il faudra faire attention à Annemiek van Vleuten, championne néerlandaise de la Team Movistar, qui revient bien au premier plan, après sa blessure au bassin, l’année passée.

Les primes de l’Amstel Gold Race 2022

Courses homme et femme :

1er = 16 000 €

2e = 8 000 €

3e = 4 000 €

4e = 2 000 €

5e = 1 600 €

6e et 7e = 1 200 €

8e et 9e = 800 €

10e à 20e = 400 €