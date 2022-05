De la tête au vélo, combien ça coûte la pratique du vélo de course ?

La pratique du vélo de course nécessite un matériel adéquat.

La pratique du cyclisme peut se faire d’une multitude de façons. Que ce soit pour le loisir, ou pour la compétition, sur route ou sur piste, il est nécessaire d’avoir un matériel de qualité. Coup d’œil rapide sur BIKE24. Il se définit comme « le guichet unique de la communauté croissante des amateurs de vélo, qui promeut la mobilité écologique. Fondée en 2002, l’entreprise est passée du statut de détaillant en ligne spécialisé dans le secteur du cyclisme à celui de l’une des principales plateformes de commerce électronique d’Europe continentale, axée sur le segment haut de gamme. Elle propose plus de 800 marques, y compris les grandes marques telles que Specialized, Garmin, Santa Cruz, Assos et Castelli. » Alors combien coûte un ensemble premium taillé pour la pratique du vélo de course ?

Le vélo, la pièce onéreuse de l’équation de cette pratique

Sans surprise, l’élément essentiel de la pratique du vélo de course est… le vélo. Le choix va être très important, et va différer selon le domaine d’utilisation (contre la contre ou endurance par exemple). Le prix dépend de la marque choisie et de la qualité des matériaux. Les plus abordables tournent aux alentours de 2 000 euros, tandis que les plus chers vont jusqu’à plus de 12 000 euros, soit 6 fois plus. L’autre accessoire essentiel à une pratique sûre du sport est le casque. Bien moins onéreux que l’item précédent, le coût varie entre 50 euros et quasiment 300 euros pour des marques très haut de gamme, comme ceux de Specialized, ou de Kask. Les lunettes sont également impératives. Bien plus que de simples accessoire de mode, elles assurent une vision parfaite, peu importe la vitesse et les conditions que rencontrent la personne. Le prix est similaire à celui des casques, oscillant entre 50 euros et jusqu’à 250 euros pour des Oakley ou des POC.

De 2 200€ à plus de 13 000 € en fonction des préférences

Vient ensuite la tenue adéquate pour pouvoir pratiquer le sport, alliant confort et qualité à performance. Pour les vêtements, il y a deux choix qui se présentent : la combinaison ou deux pièces. Si vous optez pour une intégrale, alors les prix tournent autour de 200 euros. Dans l’autre cas, les maillots coûtent entre 50 et 150 euros, tandis que le prix des bas varie entre 50 euros et 250 euros. Enfin, il faut avoir des chaussures adaptées pour pouvoir pédaler en toute sérénité. La gamme de prix est très large, et va d’un peu moins de 100 euros, à plus de 300 euros pour certaines paires. Les choix de chacun dans la construction de son ensemble peuvent faire nettement changer le prix. Au final, de la tête au vélo, un intégral peut coûter 2 200 euros, tout comme il peut dépasser les 13 000 euros.