Quels sont les champions de la pub sur le Tour de France 2022 ?

Parmi les marques du Tour qui ont tiré leur épingle du jeu en 2022, il y a le sponsor du maillots à pois : Leclerc. – @Sportune

Le Tour de France 2022 s’est achevé dimanche dernier, à Paris, avec le sacre du Danois Jonas Vingegaard, en jaune sur les Champs-Élysées. hors du côté sportif, d’autres se sont distingués, sur les trois semaines de la course. Ipsos, organisme spécialiste des sondages et enquêtes d’opinion a réalisé une étude auprès des Français pour élire « les Maillots jaunes de la pub 2022 », distingués en deux grandes catégories: les maillots jaunes des meilleurs messages, qui ont le plus touché les Français, et les maillots jaunes du buzz, pour les sponsors ayant eu la présence la plus importante sur les réseaux sociaux.

Sept sponsors du Tour de France 2022 plébiscités

Dans la catégorie meilleurs messages, le maillot du buzz est décerné à la marque Leclerc, partenaire majeur de la course depuis 2019 et sponsor du maillot à pois de meilleur grimpeur. Sur présentation d’une liste de marques, 46% des personnes interrogées ont déclaré connaître l’enseigne de grande distribution en tant que sponsor de la compétition. Le maillot jaune de l’émotion est octroyé à Groupama, pour son film sponsoring TV dédié au Tour de France. C’est ensuite la marque Tourtel Twist, nouvelle parmi les sponsors du Tour, qui remporte le maillot jaune de la proximité. Grâce à son film sponsoring de 15 secondes, la marque a convaincu les Français, à hauteur de 74%. Le maillot jaune de l’adéquation revient à Vittel, sponsor depuis 2008, qui a obtenu un score de 81%, sur son adéquation avec le Tour, auprès du grand public.

Du buzz aux réseaux sociaux, les vainqueurs sont…

Viennent après les lauréats pour la catégorie réseaux sociaux. Pour sa première année en tant que sponsor du Tour, Santini remporte le maillot jaune du buzz en ligne. La marque spécialisée dans les vêtements de cyclisme, est celle qui a généré le plus de volume dans les conversations sur les réseaux sociaux (9,4K posts). Le maillot jaune du like, récompensant l’annonceur suscitant le plus de réactions, est attribué à Century 21. Le groupe immobilier a sponsorisé le « pic of the day », ses photos recueillant 94 000 likes sur Instagram et Twitter. Enfin, le maillot jaune du buzz équipe est décerné à la formation française Groupama-FDJ. L’équipe de David Gaudu, 4ème au classement général, est celle qui a le plus fait parler d’elle avec 1,5K posts, derrière la formation Jumbo-Visma (2,8K posts).

Une méthodologie innovante pour consacrer les lauréats

Pour mesurer les performances des sponsors et élire les sept vainqueurs, Ipsos a combiné 3 sources de données : la première consiste à interroger, à la fin du Tour de France, un échantillon national de 500 personnes, représentatif de la population française ; la suivante, pour recueillir et analyser un échantillon de 180 000 posts en ligne faisant référence au Tour et localisés dans l’hexagone pendant les trois semaines de course et la dernière enfin, repose sur les neurosciences pour analyser la réponse émotionnelle des Français vis-à-vis des stimuli publicitaires, à l’aide d’un capteur placé sur la main des interviewés.