Sodexo souffle ses 30 bougies sur le Tour et nous rappelle au bon souvenir de Thierry Marie

A événement particulier, gâteau particulier, ce vendredi à Carcassonne.

On vous parle d’un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Trente ans, un 6 juillet 1991, devenu une date qui compte, pour Sodexo entré dans le Tour de France, en tant que restaurateur officiel de la course, et pour le cycliste Thierry Marie qui signait seul, l’une des plus belles performances de l’histoire de la Grande Boucle, et encore à ce jour, le record de la plus longue échappée en solitaire ; 234 km entre Le Havre et Arras, et à l’arrivée un maillot jaune bien mérité.

Un invité de marque pour l’anniversaire de Sodexo sur le Tour

Ce vendredi soir, à l’arrivée de la 13e étape à Carcassonne, Sodexo et Thierry Marie ont fêté, ensemble à la tribune, cet anniversaire particulier. En présence de Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France et de Nathalie Bellon-Szabo, Directrice Générale de Sodexo Sports et Loisirs. « Nous sommes ravis de célébrer ce trentième anniversaire aux côtés de Thierry Marie, se réjouit cette dernière. Nous n’avons en effet jamais oublié ce Tour de France 1991. Thierry se révélait aux yeux du grand public au moment où Sodexo arrivait sur la Grande Boucle. »

Plaisir partagé sur ce Tour de France 2021

Le fournisseur officiel que Sodexo est pour ASO, a fait du chemin depuis. « Si Sodexo et le Tour de France font route commune depuis 30 ans, c’est parce que tous deux partagent cet attachement tout particulier aux territoires français, riches de leurs spécialités variées, ajoute Nathalie Bellon-Szabo. L’édition 2021 revêt une dimension émotionnelle supplémentaire qui décuple notre envie de contribuer à faire vivre à tous les invités du Tour un moment inoubliable ! » Un (re)Tour vers plus de normale pour tous, et d’abord le public, choyé sur le bord des routes et dans les villes étapes.