Tour de France 2022 : Les budgets des 22 formations du Tour

Un peu moins de 20 M€, la moyenne des budgets des équipes du Tour de France.

Vingt deux équipes ont pris, ce vendredi 1er juillet depuis Copenhague au Danemark, le départ du Tour de France 2022, dans la liste desquelles sont six françaises : Groupama-FDJ, Cofidis, B&B Hôtels KTM, AG2R-Citroën, Arkéa-Samsic et TotalEnergies. Elles n’ont pas toutes les mêmes moyens, humains ou financiers et par effet de ricochets, de mêmes ambitions.

A Ineos plus gros budget du Tour de France 2022

Dans le monde du cyclisme professionnel, Ineos est le « squad » dominant depuis plusieurs années, nourrit par le large projet sportif (de la voile, du football ou encore de l’athlétisme pour autres terrains de prédilection) et les succès de ses membres : Bradley Wiggins (2012), Christopher Froome (2013, 2015, 2016 et 2017), Geraint Thomas (2018) et Egan Bernal (2019). Le team anglais est le plus riche avec un budget proche de la cinquantaine de millions d’euros, et des coureurs parmi les mieux payés de la planète.

Une moyenne proche de l’équipe Bora-Hansgrohe

Les données compilées en page suivante de ce dossier, sont des estimations pour chacune des équipes. Ils pointent des écarts entre les grosses cylindrées de la course et les formations plus modestes, comme B&B Hôtels. Au total, les budgets des 22 équipes du Tour de France 2022 approchent les 400 millions d’euros cumulés. Cela vaut une moyenne à presque 18 millions d’euros, comme l’équivalence de l’équipe Bora-Hansgrohe, anciennement celle du Slovaque, Peter Sagan.

Les budgets des 22 équipes du Tour de France 2022