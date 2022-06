Tour de France 2022 : Tout le programme TV du Tour sur France Télévision

France Télévision diffusera l’intégralité des étapes du tour de France 2022.

Les vingt-quatre premiers jours de juillet pour la durée, et vingt-une étapes à endurer du côté des coureurs ; voilà pour la période à venir sur le Tour de France 2022 et le programme à suivre la TV, au quotidien sur les antennes du groupe France Télévision. Propriétaire des droits de diffusion de l’événement, il proposera en clair, l’intégralité des étapes, du premier au dernier kilomètre, jusqu’au podium.

Sur France TV pour suivre le Tour de France 2022

Avec parfois, des prises d’antenne sur France 3, mais la majorité sera à voir sur France 2. Côté dispositif, les acteurs restent les mêmes avec Alexandre Pasteur, Marion Rousse et Laurent Jalabert, aux commentaires, Franck Ferrand avec eux pour l’histoire du patrimoine, et Benoît Durand, Nicolas Geay et Thomas Voeckler, sur les motos au coeur de la course. La réalisation sera assurée par Anthony Forestier.

42 millions de téléspectateurs l’année dernière

Ce Tour de France 2022 est le 109e, il débute ce 1er juillet, depuis Copenhague, la capitale du Danemark. Il s’achèvera le 24 juillet, comme traditionnellement sur l’avenue des Champs-Elysées, à Paris. La précédente édition fut un record sur les audiences avec plus de 42 millions de téléspectateurs en France, cumulés sur les 3 semaines. Après les hommes, se disputera le Tour de France féminin 2022, que France TV diffusera également en suivant.

Tout le programme TV du Tour de France 2022

1er juillet : Étape 1 = Copenhague -> Copenhague – À partir de 15h10 sur France 2

2 juillet : Étape 2 = Roskilde -> Nyborg – À partir de 11h55 sur France 2, puis à 12h55 sur France 3 et 15h00 sur France 2

3 juillet : Étape 3 = Vejle -> Sonderborg – À partir de 12h55 sur France 3, puis à 15h00 sur France 2

4 juillet : Jour de repos

5 juillet : Étape 4 = Dunkerque -> Calais – À partir de 12h58 sur France 3, puis à 15h00 sur France 2

6 juillet : Étape 5 = Lille Métropole -> Arenberg Porte du Hainaut – À partir de 13h25 sur France 3, puis à 15h00 sur France 2

7 juillet : Étape 6 = Binche -> Longwy – À partir de 11h55 sur France 2, puis à 12h55 sur France 3 et 15h00 sur France 2

8 juillet : Étape 7 = Tomblaine -> La super Planche des Belles Filles – À partir de 12h58 sur France 3, puis 15h00 sur France 2

9 juillet : Étape 8 = Dole -> Lausanne – À partir de 12h55 sur France 3, puis à 15h00 sur France 2

10 juillet : Étape 9 = Aigle -> Châtel Les Portes du Soleil – À partir de 12h55 sur France 3, puis à 15h00 sur France 2

11 juillet : Jour de repos

12 juillet : Étape 10 = Morzine Les Porte du Soleil -> Megève – À partir de 12h58 sur France 3, puis à 15h00 sur France 2

13 juillet : Étape 11 = Albertville Col du Granon -> Serre-Chevalier – À partir de 12h00 sur France 2, puis à 12h55 sur France 3 et 15.00 sur France 2

14 juillet : Étape 12 = Briançon -> Alpe d’Huez – À partir de 12h58 sur France 3, puis à 15h00 sur France 2

15 juillet : Étape 13 = Bourg-d’Oisans -> Saint-Étienne – À partir de 12h58 sur France 3, puis à 15h00 sur France 2

16 juillet : Étape 14 = Saint-Étienne -> Mende – À partir de 12h55 sur France 3, puis à 15h00 sur France 2

17 juillet : Étape 15 = Rodez -> Carcassonne – À partir de 12h55 sur France 3, puis à 15h00 sur France 2

18 juillet : Jour de repos

19 juillet : Étape 16 = Carcassonne -> Foix – À partir de 12h00 sur France 2, puis à 12h55 sur France 3 et 15.00 sur France 2

20 juillet : Étape 17 – Saint-Gaudens -> Peyragudes – À partir de 12h58 sur France 3, puis à 15h00 sur France 2

21 juillet : Étape 18 = Lourdes -> Hautacam – À partir de 13h21 sur France 3, puis à 15h00 sur France 2

22 juillet : Étape 19 – Castelnau-Magnoac -> Cahors – À partir de 12h58 sur France 3, puis à 15h00 sur France 2

23 juillet : Étape 20 = Lacapelle-Marival -> Rocamadour – À partir de 12h55 sur France 3, puis à 15h00 sur France 2

24 juillet : Étape 21 = Paris La Défense Aréna -> Champs-Élysées – À partir de 16h05 sur France 2

Départ Tour de France Femmes à partir de 13h20 sur France 2