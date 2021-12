France – Norvège : Quelle prime pour les Bleues au Mondial 2021 de handball ?

Quoi qu’il se passe pour elles ce dimanche, les filles de l’équipe de France de handball recevront une prime pour leur performance, dans le tournoi. Mais arrivée si loin, seule la plus grosse part du gâteau leur sera vraiment digeste.

Vers un inédit doublé Jeux Olympique / Mondiaux, dans une même année civile, pour les Bleues de la France du handball ? Ne manque qu’un succès pour y parvenir. Non des moindres face à la Norvège, championne d’Europe en titre et l’une des références internationales. L’on saura en fin de journée (match à partir de 17h30), quel pays se hissera sur le toit du monde. Mais déjà, à ce stade final, les filles d’Olivier Krumbholz ont-elles la certitude, d’être récompensée financièrement, d’une prime à la performance.

La France recevra une prime quel que soit sa performance en finale des Mondiaux 2021

C’est ce que révèle le journal Le Parisien, ce dimanche. Il évoque un bonus de 40 000 euros, pour chaque joueuse, dans le cas d’un scénario heureux, avec un nouveau titre mondial ; ce serait le troisième dans l’histoire de la discipline, chez nous. Dans le cas contraire, la prime sera de 25 000 euros, versée par la Fédération française de handball. Ce sont de rondelettes sommes, pour des joueuses dont les salaires sont, comme dans beaucoup de disciplines sportives, disparates selon les niveaux où les régions de pratique.

Un salaire moyen à 2 300€/mois en France et jusqu’à 5 fois plus pour des stars

Au début de ce mois de décembre, Le Parisien s’intéressait à ce que gagnent les handballeuses françaises. Sur le territoire national, le salaire moyen approcherait les 2 300 euros brut mensuels, mais des internationales, comme celles qui fouleront le parquet du palais des sports, à Granollers (Espagne), ce dimanche, grimpent à près de 8 000 ou 9 000 euros par mois. Et jusqu’à 15 000 pour quelques rares têtes d’affiches de la discipline, Françaises ou non.

Joueuses et joueurs de handball désormais égalitaires en France

Depuis le mois de mars dernier et la signature d’une convention collective – la première du sport féminin -, les filles du handball sont en France, les égales des hommes. A savoir qu’elles ont depuis douze mois de salaire garanti, même dans le cas d’une blessure ou d’un congés maternité, avec un salaire minimum de 1551 euros par mois et sept semaines de congés payés, comme les hommes, contre six précédemment. L’Association des joueurs et joueuses professionnels de handball (AJPH) a qualifié cette convention « d’historique », qui doit avoir valeur d’exemple, à l’avenir, pour d’autres disciplines du sport collectif national.