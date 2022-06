Pacte Utile Caisse d’Epargne : quel bilan un an après ?

Le Pacte Utile a permis la construction de surfaces sportives, dont des terrains de basket.

N’être qu’un sponsor visible des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, sans activer par ailleurs le partenariat, n’a pas grand intérêt. La question n’est pas ici de manifester son soutien pour le sport et ses acteurs, mais d’agir à leur avantage. C’est l’idée derrière la création, voilà un an, du Pacte utile, par la Caisse d’Epargne.

Un an après, quel premier bilan au Pacte Utile ?

L’occasion, donc, d’un premier bilan chiffré, des opérations menées sur ces douze mois. Elles ont été multiples, au profit des athlètes, du territoire, et de la société et pour certaines, les objectifs ont été reconsidérés, face au succès généré. Comme par exemple la construction, non plus de 50 terrains de sport, comme envisagé au départ, mais le double désormais, d’ici à l’Olympiade parisienne. En un an, soixante-cinq surfaces, mobiles ou pérennes, ont déjà été construites.

Plus de terrains construits qu’envisagés au départ

Dopée par son nouveau partenariat noué avec la Fédération de handball, la Caisse d’Epargne prévoit la réalisation de 15 terrains de hand à 4, sur des territoires occupés par les activités de la banque. Qui dit fédérations dit naturellement athlètes licenciés. Le Pacte Utile leur vient en aide, à plus d’une cinquantaine d’entre eux (67 athlètes dont 17 parasportifs), inscrits pour la plupart dans un programme de Pacte à la performance.

Sans oublier les futures graines de champions et ceux qui les soutiennent

Sur ces douze mois, l’opération s’est étendue plus largement, à des milliers d’enfants à qui ont été offerts des équipements, pour stimuler la pratique du basket ou du hand, pour deux disciplines chère à la marque sponsor. Et parce qu’ils sont un rouage essentiels à la performance sportive, les supporters ont eux aussi droit à un coup de pouce. Dans deux ans, presque tout pile, ils joueront un rôle majeur derrière nos athlètes nationaux.