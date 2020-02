Quels sont les avantages du CBD dans la pratique sportive ?

Depuis le 1er janvier 2018, l’Agence mondiale antidopage reconnait le CBD comme produit autorisé, pour ses vertus médicales, sans aspects contraires à la pratique du sport à haut niveau. CBD pour cannabidiol, comme le THC c’est un cannabinoïde, tiré du chanvre . Mais il n’a pas les effets psychotropes et en ce sens, il est autorisé en France et de plus en plus largement sur le Vieux Continent. L’huile de CBD est la forme la plus communément consommée (en complément alimentaire principalement), parce qu’elle est anti-inflammatoire et apaisante.

Des avantages multiples au CBD pour les sportifs

Chez les sportifs, ses avantages sont nombreux. Il aide à la concentration et facilite l’évacuation du stress à l’approche des temps forts du calendrier saisonnier. Il simplifie voire accélère aussi, la récupération physique. Certains athlètes le voient comme une alternative plus naturelle aux antalgiques, qu’ils sont contraints de prendre pour soulager leur corps de la dureté des efforts qu’ils s’imposent. Surtout quand les douleurs sont chroniques. L’huile ou la pommade permettent de diminuer efficacement et rapidement les contractures. Egalement le CBD pour mieux dormir, ses vertus apaisantes accompagnent le sommeil et il n’y a pas d’accoutumance, à l’inverse des somnifères.

Andrew Talansky assume l’usage de CBD pour son corps parfois meurtri

L’Américain Andrew Talansky (31 ans), était un cycliste professionnel qui a participé à 4 Tour de France, avant de raccrocher en 2017 pour se consacrer au triathlon. Lui racontait au magazine GQ il y près de deux ans, les bienfaits du CBD après des années d’une pratique intensive d’un sport à haut niveau. Il a même reçu le soutien de la marque Floyd’s of Leadville, du nom de l’ancien controversé cycliste Floyd Landis, reconverti depuis quelques années dans le business du cannabis, là où il est légal aux Etats-Unis.

En France, le CBD est accessible en boutique, pour celles qui ont pignon sur rue, ou sur la toile. La marque CBD Corner est l’une des références. Elle est présente à Paris, en espace physique et livre en France dans les plus grandes agglomérations : Paris, Lille, Strasbourg, Marseille, Lyon, Bordeaux, Nice et Toulouse. Elle propose différentes déclinaisons de produits (tisanes, e-liquide…) et des huiles vendues de 50 à 150 euros en fonction de la teneur en CBD, de 5% en flacon medium à 30% pour la version dite « powerful ».