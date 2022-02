Fabien Galthié, salaire, primes, ce qu’il gagnerait avec la France du rugby XV

Fabien Galthié a signé jusqu’en 2023 avec la Fédération française de rugby.

Le tournoi des Six Nations 2022 débute ce week-end pour la première journée et l’équipe de France, une première depuis des lustres, est donnée en favori des bookmakers. Car ils ont pour eux, le meilleur joueur de la planète ovale, en la personne d’Antoine Dupont et pour diriger cet ensemble, le stratège Fabien Galthié, sur le banc du sélectionneur.

Fabien Galthié jusqu’en 2023 sélectionneur de la France du rugby XV

Recruté en 2019 et sous contrat jusqu’en la Coupe du monde 2023, que nôtre pays organise, Fabien Galthié pourrait être prolongé au-delà, si notamment il parvient à hisser la France sur le toit de l’Europe, cet hiver. Présentement, selon des estimations publiées par le portail Totalsportal, le technicien de 52 ans approcherait un salaire de 650 000 livres sterling annuelles, soit près de 770 000 euros pour base fixe.

Le deuxième sélectionneur le mieux payé du rugby européen

A cela s’ajouteraient près de 600 000 euros de bonus, pour un revenu annuel possible, proche de 1,3 millions d’euros. Fabien Galthié serait ainsi le deuxième sélectionneur le mieux payé du rugby européen, derrière son rival de la sélection anglaise, Eddie Jones (880 000 € de part fixe, pour lui).