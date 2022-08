Le Stade Français devient le 1er club de rugby français à lancer des Fan Tokens

Le Stade Français a ses Fan Tokens.

Le groupe Chiliz qui exploite la marque Socios.com, étend ses partenariats à l’univers du rugby français. Déjà très présente dans le foot, au PSG ou Monaco en Ligue 1 et Messi pour ambassadeur dans le monde, la plateforme à mi-chemin entre réseau social du sport et technologie de la blockchain, et le Stade Français ont noué un partenariat.

Le Stade Français s’associe à Socios.com

Le club de la capitale devient ainsi le premier de l’ovalie française à proposer des Fan Tokens, ces jetons numériques qui permettent à ceux qui les détiennent, d’avoir l’accès à des prestations très VIP. Avec le Stade Français, cela pourra notamment être, de choisir les valeurs à afficher dans le centre de Performance du stade Jean Bouin, passer une journée en immersion avec l’équipe professionnelle, ou de partir en déplacement avec les joueurs lors d’un match à l’extérieur.

« Des opportunités d’engagement innovantes »

« Nous sommes fiers d’être le premier club de rugby en France à lancer des Fan Tokens en s’associant à Socios.com. Les supporters du club méritent d’être reconnus pour leur soutien infaillible. Nous souhaitons pouvoir les remercier de leur fidélité et de leur passion pour le Stade Français Paris, en leur proposant des opportunités d’engagement innovantes. Ils auront la possibilité de participer aux décisions impactant directement la vie du club », détaille par communiqué, le directeur général du Stade Français, Thomas Lombard.

Si le Stade Français est bien le premier du rugby à rejoindre la masse des clubs partenaires de Socios.com, Bordeaux Bègles n’a pas attendu aussi longtemps pour exploiter son propre « UBB Token » , d’une toute autre forme, qui sert pour les achats au stade Chaban-Delmas, où la boutique officielle